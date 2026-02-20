12台將轉戰日本職棒 人數創高峰

徐若熙今年希望在日職投出佳績，展現台灣王牌投手身價。(本報資料照片)

日本 職棒新球季將在3月27日開打，今年共有12名台灣選手在日本打拚，人數再創高峰，其中從中職「輸出」的即戰力投手徐若熙、外野手林安可，將迎接個人第一個旅日球季；另有5名育成球員朝支配下登錄努力。

目前在日職發展最穩的為樂天金鷲隊33歲後援投手宋家豪，自2016年起旅日發展，目前已是樂天金鷲隊的牛棚主力，一軍9年資歷合計出賽348場，拿下20勝15敗，122次中繼成功，也是首位在日職達成百中繼的台灣選手。

根據日職規定，外籍球員一軍登錄滿8年（每季至少145天），就能不受洋將登錄名額限制，宋家豪今年有機會取得資格，成為繼郭泰源、許銘傑後的第3人，他期許自己能維持健康，以最佳狀態迎接新球季。

有宋家豪坐鎮的金鷲隊，也是旅日球員的大團，去年一度有4名台灣球員同隊打拚，在王彥程轉戰韓職後，目前仍有去年在一軍初登場的21歲內野手陽柏翔及身高近200公分的20歲育成投手蕭齊。

3名從中職轉戰日職的台將，則是外界關注的焦點。效力於火腿隊的25歲投手古林睿煬，去年在日職第一個球季，共在一軍出賽7場（5場先發），拿下兩勝兩敗，包括在生涯第3場登板就演出完封勝，季後賽 也繳出先發好投，讓大家見識「台灣金孫」的實力。

今年另兩名中職選手跟進赴日發展。25歲投手徐若熙在國內投出身價，最快球速可達158公里，被日職豪門軟銀 隊網羅，簽下3年最高總值1500萬美元的大約，身披象徵王牌投手的「18號」球衣，旅日表現受到高度期待。徐若熙的野心還不僅止於此，希望從日職再向更高殿堂前進，喊話要投出3年後能挑戰大聯盟的表現。

28歲的林安可為中職本土砲手，曾以單季32轟拿下中職全壘打王，近兩年全壘打數也都突破20支，去年季後挑戰日職，獲西武獅隊網羅，被看好能補起西武隊目前十分欠缺的打擊火力。陣中另一名23歲台灣外野手林冠臣，則是在2024年日職選秀會獲青睞，去年多在二、三軍磨練，還未有一軍出賽紀錄。

其他旅日選手中，火腿隊21歲投手孫易磊，去年在旅日第二個球季就升格支配下，在一軍完成初登板，共計出賽9場（兩場先發），拿下4中繼1救援，是球隊重點培養的投手戰力。今年春訓首度被分在一軍，與古林睿煬一同打拚，要在人才濟濟的火腿先發輪值中搶下一席之地。