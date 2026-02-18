勞團盼RCA原址設公園 牢記經濟奇蹟代價

RCA桃園總廠舊址仍留下很多探測井。（記者季相儒／攝影）

「RCA桃園總廠汙染事件從發現到整治歷經30年，如果能完成整治，對台灣而言是非常重要的里程碑。」中原大學環工系教授趙煥平認為，解除列管後還需要長時間持續監測，「這絕對有必要」。

趙煥平說，這個案子因許多員工罹癌，從頭到尾換了很多整治工法，整治時間不斷延長，各方面都受國際關注，若整治成功並解除列管，整治方法及過程可當成未來防治與汙染整治的經驗。

「我看過地下水井監測點分布圖，還算相當密集，但也不能完全排除尚有未被發現的汙染點，因此需要長時間定期監測。」趙煥平表示，整治單位針對土壤逐次採樣、地下水分豐水及枯水期兩階段驗證，都依法規及監測會議委員意見辦理，過程沒什麼問題，也終於到了接近解除列管階段，「雖非絕對，也非完全不可能」，希望未來要長時間監測是否有異常或未發現的汙染。

趙煥平說，土壤、地下水本身沒有汙染，汙染一定是人為造成的，有些是不小心，例如儲存槽出現裂縫外洩，如果是故意把有汙染的廢液注入地層，那就非常惡劣。他提醒政府，除了宣導環保教育，也要針對具汙染的產業做好監測工作，還要訂定完備法規，「要說RCA汙染案催生了土壤及地下水汙染整治法立法也不為過」，完備的法規才能做好管制，降低汙染機率。

「我曾走訪受汙染的RCA廠區、廠房，對現場有一定了解，若多年來的整治已符合法規，我認同讓這片精華土地活化，作適當運用，不要再荒廢下去。」雲林科技大學環境與安全衛生工程系特聘教授張艮輝認為，RCA汙染事件不應再發生，除了業者要遵循環境法令，也要做好現場考核與稽查。

張艮輝認同自救會與工傷協會建議將汙染現址規畫為公園的訴求，他說，環境汙染帶給土地與人類傷害，若能提醒後代記取教訓，替這片土地留下紀念標誌，「我支持，這是應該要做的」。

「整治單位說，溶解的東西已經處理完了，但非溶解的部分，在某一個時空裡又開始溶解該怎麼辦？」工傷協會專員賀光卍說，如果解除列管、封起監測井、土地完全開發，一旦又出現汙染，想補救都沒辦法，因此他們才認為應該在原址設置公園，為歷史留下「台灣經濟起飛奇蹟的代價」見證。