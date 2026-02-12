長榮6月26日新航線「華盛頓直飛桃園」每周4班 開放購票

華盛頓國會大廈為圓頂建築，是華盛頓特區最重要的歷史建築，遊客必去景點。(圖／美國國家旅遊局授權使用)

長榮 航空6月26日起開闢「桃園—華盛頓」直飛航線，即日起開放訂位購票，提供每周4班的飛航服務，華盛頓開航後，北美航線將擴增至10個客運航點，每周往返北美航班數將提升至98班，是台灣布局北美航點最多、航班最密集的航空公司。

本報系聯合報報導，長榮航空桃園-美國首府華盛頓航線，將採用三艙等配置的波音 787—9機型飛航，除了商務艙及經濟艙，同時也配備類比商務艙規格的「全新第四代豪華經濟艙」，提供兼具優雅與舒適的客艙體驗。

長榮航空總經理孫嘉明說，繼去年開闢達拉斯航線，成為亞洲唯一營運美國德州 雙航點的航空公司後，今年再度拓展版圖，開闢直飛美國首府華盛頓航線，進一步完善美東市場的航網布局，與既有的西岸與中西部航點，形成更完整的跨洲連接飛航網絡。

華盛頓機場管理局執行副總兼首席營收長Chryssa Westerlund表示，該直飛航線不僅大幅縮短台北與華盛頓特區之間的距離，旅客也可透過長榮航空在台灣桃園國際機場密集的航網，快速轉往亞洲各大主要城市，預估此航線每年可為美國國家首都區帶來逾6100萬美元的經濟效益。

另據台北中國時報報導，桃園－美國華盛頓的直飛航線，含稅價經濟艙3萬9233元起、豪經艙6萬9594元起、商務艙19萬1329元起。桃園出發的BR04航班，每周一、三、五、六晚間7時30分起飛，當地時間晚間10時30分降落；華盛頓出發的BR03航班，當地時間每周二、四、六、日凌晨1時50分起飛，台灣時間翌日清晨5時45分降落。