Nvidia台灣總部落腳北士科 蔣萬安宣布完成地上權案簽約

記者邱琮皓／台北即時報導
台北市長蔣萬安說明與輝達完成簽約的情況。（記者邱琮皓／攝影）
台北市長蔣萬安說明與輝達完成簽約的情況。（記者邱琮皓／攝影）

台北市長蔣萬安11日宣布與Nvidia(輝達，又翻譯英偉達)台北子公司「台灣輝達經典」完成簽約。蔣萬安表示，對台北市、對台灣來說都是非常關鍵而且重要的一步，也是重要的里程碑，台灣總部是輝達興建的第一個海外總部，將會投入超過400億元，且從興建到營運階段會有超過1萬個工作機會，預計年中會動土，也會參考輝達執行長黃仁勳行程，力邀一同動土。

蔣萬安下午親自出席說明與輝達簽約。他表示，今天上午以換約方式正式完成簽約對台北市、對台灣來說都是非常關鍵且重要的一步，也是重要的里程碑。據我們今天簽約的內容，北士科Ｔ17、T18基地設定地上權是50年加20年，權利金122億台幣；簽約方就是台北市政府和台灣輝達經典股份有限公司。

在這段過程，蔣萬安提到，要特別感謝包括台北市副市長李四川以及市府各局處整體團隊，另外也要特別感謝全體市民的支持，包括台北市議會的協助，也要感謝行政院協助、以及促成這一次能夠順利和輝達完成地上權的簽約。

蔣萬安出，其實一開始輝達在考慮簽約方的時候，是以他們原本新加坡、香港及英屬維京群島的公司來考量，但他爭取希望輝達要能夠落腳台北，來在台北設立子公司，因此看到輝達也願意在台北設立輝達台灣子公司「台灣輝達經典」成為簽約方，而資本額從原本門檻也提高到10億，近期也完成增資33億。

另外，據輝達所提供的投資營運計畫書當中，他們也提到，這是他們第一個海外總部，興建預計會投入超過400億元，從興建到營運階段會有超過1萬個工作機會，完成簽約後，接下來很希望能夠在今年中，也就是預計6月、7月左右，可以順利動工，當然這段期間市府一樣會給予全力的協助。

蔣萬安表示，很高興輝達的第一個海外總部順利落腳北士科。台北就是輝達的家，再一次證明台北有相關的實力，同時也一定在未來成為AI科技產業發展最強的一個心臟。

至於，傳出輝達將規劃台灣總部二期，蔣萬安表示，關於輝達第二總部的事情，市府沒有收到相關訊息，但是如果確實輝達有意要在台北市設總部，一樣會給予全力的協助。

至於輝達台灣總部相關完工與營運期程？蔣萬安表示，輝達希望可以越快越好，所以至少從簽約完後到接下來的動工相關的行政程序，市府一樣會依照既有的計畫跟步調來進行，那至於動工之後多少時間可以完成，還要看輝達他們整體的設計以及後續的安排。

