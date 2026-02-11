台北木偶劇團入選「台灣品牌團隊」 直呼像中樂透

文化部長李遠拜訪台北木偶劇團，欣賞劇團演出象徵祈福與感恩的北管布袋戲「扮三仙」，慶祝台北木偶劇團加入台灣品牌團隊之列。（圖／文化部提供）

2026年「台灣品牌團隊」補助名單，除了延續去年的六團——唐美雲歌仔戲團、優人文化藝術基金會、明華園戲劇團、紙風車劇團、布拉瑞揚舞團文化基金會、雲門文化藝術基金會與擊樂文教基金會外，今年再加入新血台北木偶劇團。補助金額提高為年度營運及藝文扎根計畫1億2500萬元（台幣，下同，約397萬美元）、國際交流計畫2990萬元，總計1億5490萬元。

文化部長李遠昨特別拜訪台北木偶劇團，參與劇團的年前送神儀式，並由劇團演出象徵祈福與感恩的北管布袋戲「扮三仙」，共同慶祝台北木偶劇團加入台灣品牌團隊之列。

台北木偶劇團創立於2010年，由新北市無形文化資產北管音樂保存者林永志創立，以打破傳統布袋戲團的門派芥蒂，廣集傳統布袋戲及傳統音樂優秀人才為特色，成員包含來自教育部 、傳藝中心、文資局等傳習培訓計畫藝生。

2021年藝術總監伍姍姍加入台北木偶劇團，帶領團隊形塑嶄新風貌，創作成果更屢獲肯定，包括2024年作品「得時の夢」榮獲第35屆傳藝金曲獎「最佳偶師主演獎」、2023年「水鬼請戲」榮獲第34屆傳藝金曲獎「最佳導演獎」與「最佳偶師主演獎」等；劇團演出足跡亦遍及東亞、東南亞 、中東、歐洲及大洋洲，海外巡演累計達197場。

林永志表示，台北木偶劇團傳承至今已達四代人，從仍堅持不斷地精進包含口白、操偶等技術，到開始嘗試「親子 劇場」擴展觀眾，近年也因為藝術總監伍姍姍以西洋的美術與美感視角，結合劇團傳統的深厚底蘊，更重新詮釋了布袋戲的美。

他表示，獲得台灣品牌團隊對劇團而言「感覺很像中樂透」，是肯定也是壓力。台北木偶劇團會更用心的經營品牌、更堅定走這條路。