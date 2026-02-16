新聞眼／核能除役卻史上最賺？台電沒說的真相

台電2025年大賺729億元，號稱是「史上最賺的一年」。（本報資料照片）

台電董事會通過去年財報，確定去年稅後盈餘729億(台幣，以下同，約23億美元)，優於先前預估的600億(約18.9億美元)，更超越2015年的617億(約19.4億美元)，創下「史上最賺的一年」，經濟部內部甚至傳出今年幾乎確定可以不漲電價。但細看這筆729億盈餘，其實結構並不扎實，若非去年漲電價、特別條例挹注及政策調整，幾無盈餘可言，台電真要打虧，還非得從發電成本來切入不可。

對於台電去年「大賺」的官方說法是，盈餘主要來自燃料成本走跌，不僅天然氣 價格走軟，煤價也降至100美元，支出減少3、400億；其次，過去台電給學校、公用路燈、社福機構等優惠電價補貼，現已回歸各事業主管機關編列負擔，省下144億(約4.54億美元)；三是業外收入增加，包括資產活化、線路補償費、轉投資煤礦事業等非電業收入貢獻137億(約4.32億美元)。

台電的帳看來列得很清楚，但若以此推論今年兩次電價檢討不漲價，恐怕為時過早。最主要在於國際能源價格變動難以掌握，業外收入也存在變數，台電去年賺了729億，即使用來填補虧損，台電還虧3500億(約110億美元)，財務狀況依舊不理想，台電不會再打人民荷包的主意嗎？

再者，在台電沒提的是，去年七月立法院通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，匡列5450億元(約171億美元)，雖未納入撥補台電的1000億(約31.5億美元)，但也給台電200多億挹注強化電力系統。這筆錢雖非營運補貼，但電力建設本來就是台電資本支出，蔡英文總統任內還編列十年5645億(約178億美元)「強化電網韌性建設計畫」，去年再給200多億，左口袋的錢放到右口袋，不也增加台電盈餘數字？

其次，台電去年上半年凍漲電價，但10月「微調」民生電價，一次性反映民生電價成本，加計先前產業電價調整，預估為台電挹注約300億的電費 收入；往年台電12月都賠錢，但去年12月竟然小賺，如果不是去年10月的微調，怎麼出現異常的盈餘？

所以，若精準檢視台電去年729億元的盈餘，恐怕「虛胖」成份居多。若無特別條例挹注200多億，若無調漲電價增加約300億電費收入，若無事業主管機關負擔優惠電價144億元，台電去年頂多打平而已，根本不值誇耀；而台電「多賺」這6、700億，難道不是人民的荷包及納稅錢嗎？

台電若真要填平虧損，終究還是得回到發電成本。天然氣成本高昂，用的越多，虧得越大，自發再生能源成本為每度2.08元，外購綠電5.6元，去年被民進黨 「提前」除役的核三廠若重啟延役，台電一年最多少可以減少328億成本，若核二一併重啟，一年可省至少1000億，核廢料處理技術持續創新，甚至被視為備戰略能源，但只有民進黨政府視而不見。

賴清德上台後，非核家園似已不再是神主牌，但他立場搖擺，政策不明。賴曾表示「不排除先進安全的核能」，但未見實際作為；談重啟或延役核電，又說須符合核全、核廢料處理有解及社會共識；在去年核三重啟公投又呼籲民眾投不同意票，結果經濟部去年底又核定台電啟動核三自主安檢，預計3月核安會提送再運轉計畫，最快要2028年才能併聯發電。

民進黨的能源政策不能與時俱進，永遠把意識形態擺前面，任何明眼人都可以看出來，所有的動作都只是緩兵之計。在現況沒有徹底改變之前，2025年台電的賺錢模式恐怕持續套用，人民荷包還是要有持續變薄的心理準備。