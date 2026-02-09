我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：金銀狂潮幕後推手 中國「大媽」投資人

中國軍網點名張本智和、寶可夢、柯南：警惕日本軍國主義滲透

泡泡瑪特、變形金剛…燈會IP大戰 全台燈會主題一次看

台灣新聞組／台北9日電
超人氣IP「線條小狗」今年將在新北燈會亮相。(圖／新北民政局提供)
超人氣IP「線條小狗」今年將在新北燈會亮相。(圖／新北民政局提供)

各地元宵燈會近年競相引進國際知名角色IP（Intellectual property，智慧財產權縮寫），去年台灣燈會在桃園，「寶可夢」、「進擊的巨人」裝置，累計湧入2000萬人次參觀，高雄請來日本人氣IP「吉伊卡哇」等角色現身愛河畔，官方宣稱創造逾百億觀光產值。今年各縣市國際知名IP更多，讓元宵燈會成了IP戰場。

台北燈節今年祭出雙IP，包括「變形金剛」及風靡全球的「泡泡瑪特」，卻成為綠營政治攻防議題，批引入泡泡瑪特是「幫中國品牌打廣告」，市長蔣萬安也反譏，台灣年輕人非常有文化自信，「民進黨這些叔叔、阿姨就顯得很沒自信，應該要跟台灣年輕人看齊」。

觀傳局長余祥表示，今年首度推出「雙展區、雙IP」，呈現兩種截然不同的燈節風格，花博展區鄰近北士科，以變形金剛呼應科技意象，西門展區是泡泡瑪特則呼應台北最潮的街區。

新北燈會除有15公尺高的紅寶馬主燈，更有6米高的線條小狗裝置及16大主題燈區。民政局表示，今年以童話故事為主題，首度與韓國人氣IP線條小狗授權合作，打造最療癒、最想打卡的互動場景，強化觀光吸引力。

去年台灣燈會在桃園，市府引進國際IP「寶可夢」與「進擊的巨人」，展期吸引2000萬人次，創造270億台幣產值；當時「寶可夢」燈區的人潮更勝主燈「無限樂園」，卡比獸與皮卡丘燈組前擠得水洩不通，排隊民眾綿延500公尺，即使只能拍照幾10秒也甘願。

「進擊的巨人」更讓動漫迷為之瘋狂，甚至有粉絲變裝朝聖。但桃園燈會今年不用國際IP，改用本土原創IP「dtto friends」，角色鮮明且自帶療癒迷因感，鎖定親子與年輕人。桃園市觀光旅遊局長陳靜芳說，國際IP成功帶動風潮，但本土原創者也需要舞台。

今年台灣燈會在嘉義縣，主燈「光沐—世界的阿里山」，但最具話題性的卻是和日本任天堂合作，引入超紅IP超級瑪利歐，推出占地2公頃的「超級瑪利歐．星燦嘉年華」特色燈區，還規畫角色見面會，及限量方塊造型小提燈，詢問度破表。

台中市今年請出北歐精靈「姆明」，市長盧秀燕表示，姆明是芬蘭的國際知名IP，80年來風靡全球，芬蘭多次被評選為全球最幸福國家，台中也被選為台灣最幸福城市，彼此有相乘作用。

高雄市去年引進吉伊卡哇，市府統計創下逾600萬人潮，旅宿業住房率超過八成，周邊商圈業績成長4成以上。今年請日本知名IP「超人力霸王」降臨港都，因去年花蓮堰塞湖洪災有無數「鏟子超人」投入救災，超人力霸王要讓更多人看見在城鄉的無名英雄。

2026燈會IP比一比
2026燈會IP比一比

觀光 泡泡瑪特 日本

上一則

閩台「城建城創」品牌 吸引台人才赴閩 助改造城市空間

下一則

怨重劃不公 多年陳情未果 台中老翁火燒北捷2廁所

延伸閱讀

中國軍網點名張本智和、寶可夢、柯南：警惕日本軍國主義滲透

中國軍網點名張本智和、寶可夢、柯南：警惕日本軍國主義滲透
芬蘭滿街睡眠艙、寵物取暖柱？南亞國家生成AI圖瘋傳社群分潤

芬蘭滿街睡眠艙、寵物取暖柱？南亞國家生成AI圖瘋傳社群分潤
芬蘭女將確診諾羅病毒 冬奧冰球小組預賽延賽

芬蘭女將確診諾羅病毒 冬奧冰球小組預賽延賽
廈門燈會大熊貓「烈焰紅唇」真雷人 主辦方：是吐舌賣萌

廈門燈會大熊貓「烈焰紅唇」真雷人 主辦方：是吐舌賣萌

熱門新聞

環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

2026-02-06 13:35
嘉義市東區林森東路上一棟純白歐式豪宅，外觀5層樓、附設小閣樓與紅色屋頂，氣派十足，長年成為在地人眼中的地標，被封為「嘉義白宮」。這棟屋齡逾30年的豪宅，荒廢10多年，去年底轉手，以總價逾6千萬元售出。(記者魯永明／攝影)

「嘉義白宮」神秘歐式豪宅隱身鬧區荒廢13年 車界聞人6千萬買下

2026-02-03 19:48

超人氣

更多 >
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物

廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物
實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差