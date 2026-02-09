我的頻道

超級盃／MVP得主不是四分衛 海鷹沃克三世近28年跑衛第一人

寒流後遺症 紐約客電費、瓦斯費恐增10%

電影世紀血案惹議 柯文哲籲「別消費受害者」導演暫停後製

台灣新聞組／新竹9日電
柯文哲8日上午赴新竹縣參與新春斗方活動，並於附近的市場掃街拜年。(記者郭政芬／攝影)
柯文哲8日上午赴新竹縣參與新春斗方活動，並於附近的市場掃街拜年。(記者郭政芬／攝影)

電影「世紀血案」改編自「林宅血案」，但因未取得林義雄等當事家屬同意就翻拍，影片未上映引發爭議。文化部長李遠表示，林宅血案是歷史上一個對台灣來講非常悲哀的悲劇，「不能夠隨便詮釋」。民眾黨創黨主席柯文哲強調，歷史應該往前看，他並不是說要遺忘歷史，而是應該盡快做個總結。

「世紀血案」導演徐琨華坦言在判斷與處理上確實思慮不周，並為造成當事人與家屬困擾公開致歉，表示願意為相關爭議負起責任。

李遠認為這部電影「再一次的踐踏台灣人、傷害台灣人，而且藐視我們的歷史，修改我們的歷史」。他分析，從法律面來講，「世紀血案」並未取得受害者家屬的同意、演員也被欺騙，法律面上非常有問題；就動機來講，這組人過去拍過的電影「幻術」，抹黑了李登輝與歷史，「轉型正義在台灣為什麼推不太動就是，我覺得我們一直被阻止了解真相」。

李遠強調，「世紀血案」並未向文化部申請輔導金、也沒有申請任何補助。

柯文哲昨赴新竹縣參與新春斗方活動，受訪時媒體詢問他關於「世紀血案」爭議的看法。柯文哲回應，歷史的事件能夠最好是盡快跨過去，重要還是要往前看。他長期以來對於像二二八這種轉型正義，他個人意見認為，如果民進黨歷經總統陳水扁執政8年、蔡英文8年，加上賴清德即將滿2年，合計已18年，「18年後若仍跟大家講沒有真相、沒有什麼，我實在是不想聽。」

柯文哲說，歷史應該往前看，他並不是說要遺忘歷史，而是應該盡快做個總結，台灣還是要往前走。這也是為什麼民眾黨寧可在二二八這幾天做「一日北高」這類比較正面的活動，來取代那些。「我很討厭每天都在搞那些悲情的，特別是不要去消費過去的受害者。」柯文哲說，重點是盡快跨過去、往前走，這才是歷史正確的態度。

導演徐琨華8日在聲明中說明，當初接下導演工作時，製作方曾表示，基於尊重林義雄不願再提及家族傷痛的公開立場，因此並未主動與家屬接觸溝通，加上劇本內容多以正面角度呈現事件，讓他選擇相信相關說法並接下拍攝工作。然而，隨著爭議發酵，他也坦言，自己如今深刻體會到家屬感受才是最關鍵的一環，對於未能更審慎處理此事感到自責，並向林義雄及其家屬致上誠摯歉意。

針對事件波及的演員與幕後工作人員，徐琨華也表達歉意，坦承自己未能妥善保護團隊的信任與付出，願意承擔所有責任。他同時宣布，即日起暫停參與「世紀血案」後續製作與後製相關工作，以展現負責態度。

最後，徐琨華表示，期盼社會能在尊重歷史傷痛與當事人感受的前提下，持續進行理性對話，也希望此事件能成為台灣影視圈重新思考創作倫理的重要契機，並再次向林義雄家屬表達最深的歉意。

柯文哲回應，歷史的事件能夠最好是盡快跨過去，重要還是要往前看。(記者郭政芬／攝影)
柯文哲回應，歷史的事件能夠最好是盡快跨過去，重要還是要往前看。(記者郭政芬／攝影)

