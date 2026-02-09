美探險家計畫1年橫渡大西洋 台南製「人力載具」助壯舉

美籍探險家雷札．巴盧奇獲台南在地企業協助打造海上浮動載具，計畫從安平區出發，花一年時間，橫跨大西洋回到美國。(記者萬于甄／攝影)

美籍伊朗裔的雷札．巴盧奇多次以人力驅動的浮動載具在海上航行，先前結識曾任台南市觀旅局長的陳俊安，提出希望挑戰長達一年從台灣航向美國的跨洋夢想，為此陳俊安找在地企業協助打造全新浮動載具，目前於南市安平遊港運河邊，預計下月啟程。

雷札說，這次挑戰源於對地球現況的深切憂慮，不只是一場體能與意志的考驗，希望喚起世界對全球暖化、氣候變遷及海洋塑膠汙染的重視，且十分信任台灣團隊打造的升級版浮動載具，穩定性與平衡性能可在巨浪中迅速回正，以完成壯遊。

53歲雷札過去曾從軍，後來定居在佛羅里達州 沿海地區，他長年投入鐵人三項耐力運動與海洋探險，去年來台旅遊結識陳俊安，雙方一拍即合，雷札提出希望透過浮動載具，完成長達一年的跨洋航行的夢想，陳俊安認為計畫「前所未有也值得被世界看見」，隨即投入協助。

陳俊安說，透過台南在地企業海峰精密股份有限公司、立驛國際有限公司歷時7個多月打造第4代浮動載具，整合多項設計，包括人力驅動轉輪與升級版綠能 電力系統，配置太陽能板、小型風力發電機、海浪動能發電設備等，在一年的海上航行中穩定供應衛星通訊與基本生活所需電力；雷札也規畫在載具上種豆芽、蔬菜、菌菇等可快速收成作物。

陳俊安說，考量季風與洋流，預計在3月啟航，自安平港出發，沿公海航線前往菲律賓、馬來西亞、波斯灣，經義大利 、法國、葡萄牙，返回美國佛羅里達州。