德威航空降落桃園機場 輪胎突脫落 旅客喊嚇死

記者胡瑞玲／台北9日電
德威航空TW-687航班，8日下午3時52分降落桃機時發生輪胎掉落意外，右側主起落架一顆輪胎竟離家出走，所幸班機平安降落。(記者黃仲明／攝影)
8日下午3時許，南韓德威航空一架從濟州島回桃園機場的班機，降落桃園機場時，卻發生輪胎掉落意外，且疑似導致後續日航班機壓到碎片，一位民眾在社群threads上發文表示，從濟州飛回桃機，降落時輪胎掉落，直言「嚇死」。為了安全起見，目前桃園機場北跑道暫時關閉，進行全面檢查。

桃園機場表示，8日德威航空濟州至台北TW687班機，15時52分於北跑道降落時，發生右側主輪脫落之異常狀況，航機於15時54分安全停靠A2停機位。

機場公司立即暫停北跑道起降，維持單跑道運作，並啟動巡檢確認跑道鋪面及助航燈光未受影響，在標記、清除FOD作業完成後，於17時35分恢復北跑道航班起降作業。

機場公司表示，事件發生時正值到場航班較多時段，初步統計約影響14航班（8班到場、6班離場），延遲時間約20分鐘以內。

另外，緊接德威航空TW687降落之日航JL8671因於滑行道上等候FOD清除，約延遲1小時。北跑道關閉期間已協調航管單位使用南跑道起降。

機場公司表示，已依「航空器失事及重大意外事件調查處理規則」通報民航局標準組、交通部及運安會等，後續將持續配合相關單位調查釐清原因，並強化場面巡檢與FOD防制作業。

南韓

趙薇女兒「小四月」罕露面 一頭金髮、機場穿搭成焦點

傳川普要杜勒斯機場、賓州車站改以他命名換預算 舒默拒絕

桃機「馬上啟程」布置迎馬年 幫旅客寄送新年祝福明信片

川普提議車站機場改名換預算 遭參院民主黨領袖拒絕

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

