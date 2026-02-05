誰來接手？台北101股權標售 潛在買家「領標不投標」

我的頻道

記者朱漢崙、林海、陳儷方／台北5日電
中聯信託持有的台北101的15.1%股權公開標售，傳出不少潛在買家因底價過高等因素只領標不投標，目前已知有證交所規畫取得1%股權。（本報資料照片）
中聯信託持有的台北101的15.1%股權公開標售，傳出不少潛在買家因底價過高等因素只領標不投標，目前已知有證交所規畫取得1%股權。（本報資料照片）

知名攀岩好手霍諾德日前徒手攀登台北101，讓101的國際能見度和討論度大增，不過，101的股權標售案並未因此熱度加溫。消息人士透露，目前已知有證交所投標，但因標售底價太貴等因素影響，不少買家「領標不投標」，讓這次標售作業能否順利完成充滿懸念。

這次標售台北101的15.1%股權是101原始股東中聯信託持有，中聯信託因經營不善，在2007年被中央存保公司接管，存保公司上個月委託資誠普華國際財務顧問公司公告標售，昨天確認合格投資人名單，即日起開放合格投資人繳交價格標，將於10日開標。

資誠普華財顧昨回應，受限於與存保公司的保密協議，現階段無法透露投標細節等相關資訊。

證交所是台北101的原始股東，據了解，證交所雖參與這次投標，但僅規畫取得1%股權，並非拿下全部15.1%。

知情人士指出，證交所出手主要目的是發揮「點火」效果，吸引更多潛在買家「共襄盛舉」，但許多潛在買家不願出手有三大原因，包括價格太貴；101並未在金管會對於壽險公司所訂「五加二」公共建設可降低風險係數的範圍，不少壽險公司因此打退堂鼓；公股持股已經過半，因此潛在買家不願投資。

中聯信託為宏國集團旗下金融企業，也是台北101原始股東，101更由宏國建設開發，宏國第二代林鴻明在2009年以101大股東身分擔任第二任董事長，林鴻明上任後宣布改造101購物中心四樓為全球型精品旗艦店樓，讓101成為台灣第一個真正的購物中心。

另一名知情人士說，與中聯信託同屬「三重幫」的宏泰集團掌門人林鴻南，當初在101日資股東伊藤忠要出脫持股時，對於投資101有高度興趣，但當時價格未談攏，且政府並不希望創造出第二大民股股東，因此林鴻南最後未能如願，但這次標售未見林鴻南蹤影，也是卡在價格因素。

一位金融圈人士指出，存保這次訂出的底價是公股銀行之前接手伊藤忠股權的每股台幣38.7元，但這個價格隱含公股接手後讓持股過半的經營權溢價，相較之下，在公股已取得過半經營權之下，潛在買家認為即使可換來兩席101董事，也不值這麼高的價格。

至於為何存保公司底價這麼高，一位政界人士說，存保應該認為這樣定價比較安全，避免招致外界「賤賣」的質疑，若這一次流標，存保日後要再提新的標售計畫，也有降價的理由。

一般來說，這次若大多數股權未標脫，底價打折之後，至少會降至每股35元之下，若直接打八折，底價甚至會降到每股30.96元。

此外，據了解，不只一家壽險公司認為，標售底價雖高，但地標台北101具象徵意義，但在向金管會了解之後，才發現投資案不能適用優惠的風險計提標準，且年化報酬率只介於2.5%至3%。一位壽險業者坦言，「高風險也要高報酬」，若不值這個價格，自然不會出價。

台北101前5大股東 製表／林海
台北101前5大股東 製表／林海

台北101

