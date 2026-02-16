我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

對制度不滿 擊劍國手從校園出走

記者邱書昱、洪子凱、林麗玉／台北16日電
擊劍選手Nick曾在學校擔任專任教練兩年，因不滿制度，毅然決定自己開擊劍俱樂部。(記者林麗玉／攝影)
擊劍選手Nick曾在學校擔任專任教練兩年，因不滿制度，毅然決定自己開擊劍俱樂部。(記者林麗玉／攝影)

Nick是開業的擊劍俱樂部老闆，曾在學校擔任兩年專任教練，做不完的文書行政事務，無法專心訓練選手，讓他決定離開。曾是標槍亞洲紀錄保持人鄭兆村也不諱言，台灣專任教練待遇與國外相比差很多，這些都是台灣想成為運動大國的障礙。

擊劍練習場上發出鏗鏘的擊劍聲響，國小生拿著近半身高的長劍，Nick正指導如何與對手攻防，33歲的他還是現役國手，談起在學校專任教練，他直言，學校端有很多雜事，真正訓練教學的時數不長、做自己不擅長且不喜歡的事，違背當初想當專任教練初心。

Nick點出現行專任教練制度，除了要花很多時間處理行政事務，薪資也是問題，專任教練評鑑本應用績效、加上基礎保障的雙軌資源制度，但現在是以比賽成績斷定，「你沒有看到我做多少事，只看我比賽有沒有拿獎牌，對所有專任教練來說不合理」。

「現階段就是以教練為主，選手為輔。」在楊梅高中、瑞原國中擔任專任教練的鄭兆村坦言，現行制度下，選手退役後，教練年資才開始累計，剛開始薪水僅約台幣3萬多，要靠累積年資才會加薪，和國外比，待遇真的差很多。

鄭兆村說，願意留在體制內繼續培育選手，是希望傳承、幫助更多年輕選手成長，但面對員額不固定、名額過少的問題，運動部應該和負責開員額的教育部討論，保證穩定開教練缺，整個體系才會更好。

世報陪您半世紀

教育部

上一則

吳敦與長子為上億家產翻臉內幕 30年助理親口解密

下一則

6000名流浪教練 擠不進學校窄門

延伸閱讀

研究：AI對女性文書、行政支援職位威脅大

研究：AI對女性文書、行政支援職位威脅大
他霸氣捐款 美國奧運選手不論成績每人享20萬元保障

他霸氣捐款 美國奧運選手不論成績每人享20萬元保障
NBA／單場70分2周年再飆大三元 安比德笑稱與老婆討論生子日

NBA／單場70分2周年再飆大三元 安比德笑稱與老婆討論生子日
史丹福學者洪國松 獲SPIE生物光子學年度影響力獎

史丹福學者洪國松 獲SPIE生物光子學年度影響力獎

熱門新聞

重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

2026-02-09 10:11
台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
53歲海洋冒險家雷札．巴盧奇在台南打造海上浮動載具，並將以人力驅動方式，花1年時間橫渡大西洋回到美國佛羅里達州，他也將成為全球首位在浮動載具上生活1年的冒險家。（記者萬于甄／攝影）

53歲美籍冒險家將從台南橫越大西洋 打造海上1年生活極限挑戰

2026-02-08 04:38
總統賴清德。(中央社)

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

2026-02-11 21:12
圖為賴清德總統（前右）2024年12月出訪太平洋三友邦，去程過境夏威夷，檀香山市長布蘭賈迪（前左）接機。(中央社)

在美產權變毒瘤？檀香山市長批台「製造貧民窟」

2026-02-10 21:54
全鴻海運動會台北大巨蛋登場，逾3萬名員工眷屬參與。(鴻海提供)

「沒留到最後會後悔」鴻海4人中千萬不在場 替補幸運兒樂翻

2026-02-12 22:00

超人氣

更多 >
孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫
逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開

逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開
紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人

紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人
找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光

找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光
10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子