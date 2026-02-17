翠玉白菜訪捷克歸隊 故宮歡迎走春賞馬

我的頻道

記者陳宛茜／台北17日電
故宮人氣國寶翠玉白菜完成訪歐之旅，故宮年前舉辦歸國媒體見面會，故宮院長蕭宗煌、捷克國家博物館總館長盧卡其（Michal Lukeš，右），與翠玉白菜合影。(記者林伯東／攝影)
故宮人氣國寶翠玉白菜完成訪歐之旅，故宮年前舉辦歸國媒體見面會，故宮院長蕭宗煌、捷克國家博物館總館長盧卡其（Michal Lukeš，右），與翠玉白菜合影。(記者林伯東／攝影)

白菜娘娘回宮了！故宮去年9月赴捷克展出的翠玉白菜，將在今年農曆春節期間「滿血歸隊」，返回故宮北院展出。故宮院長蕭宗煌表示，根據捷克國家博物館提供的數字，主打翠玉白菜的「故宮文物百選及其故事」，展覽總計吸引近34萬人次造訪，魅力驚人。

故宮日前舉辦「翠玉白菜歸國媒體見面會」，兩館團隊與捷克經濟文化辦事處代表史坦格出席。捷克國家博物館總館長盧卡其表示，翠玉白菜領銜的「故宮文物百選及其故事」特展是該館最成功、最受矚目的展覽之一， 總計吸引34萬民眾參觀。捷克也將回饋故宮特展，展名暫定為「捷克之心—捷克文化寶庫」，兩大博物館已成立團隊密切合作中。

蕭宗煌指出，2025年捷克國家博物館吸引近138萬人次參觀，創下歷年新高；其中故宮展吸引近34萬人次造訪，讓歐洲觀眾透過故宮文物，認識多元、開放且充滿文化能量的台灣。

史坦格致詞時引用霍諾德徒手攀登台北101的時事哏表示，捷克與故宮舉辦此一跨洋展覽的勇氣，就像「在沒有安全網的情況下徒手攀登摩天大樓」，期待下一個冒險，發言幽默卻嚇壞了故宮團隊。

蕭宗煌強調「絕對不是冒險」，故宮赴捷克前做過許多考察；故宮副院長余佩瑾則強調「是探險(adventure)而非冒險(risk)」。對於剛開幕時翠玉白菜遭到電子恐嚇郵件威脅，盧卡其表示，捷克國家博物館具備嚴密的安全作業流程，並與警方保持密切合作，「故宮文物未曾有過一分一秒處於風險之中」。

另外，蕭宗煌表示，去年初設定的故宮南北院總參觀人次為350萬，至去年底約達352萬。至於因為文資審查未過而遲遲無法動工的故宮正館整建工程，蕭宗煌表示，將提出四個修正方案，遴選其中兩個方案舉辦公開展覽及票選，屆時參考票選結果修正計畫後再次送審，希望任內（2028年）能看到正館整建工程動工。

故宮1月展出「蘭亭癖」，聚焦帝王、權臣及文人雅士們因對「蘭亭序」的癡迷所衍生的字帖收藏與臨摹創作，「晉唐法書刻帖選萃」將展出王羲之名作「快雪時晴帖」。4月將展出的「真假乾隆—清高宗的御筆與代筆」中，故宮書畫文獻處長何炎泉將透過筆墨技巧的分析比對，找出張照等人為乾隆所代的御筆，重新審視與修正乾隆的書法成就。

今年故宮也將是很「動物」的一年。故宮北院1月的書畫大展「動物為伴」探索歷代畫家筆下動物所承載的角色與情感，南院春節推出「萬馬歡騰：丙午年歷代馬畫精粹」，歡迎民眾馬年來故宮走春賞馬。

故宮北院1月大展「動物為伴」，探索歷代畫家筆下動物所承載的角色與情感。圖為「元趙...
故宮北院1月大展「動物為伴」，探索歷代畫家筆下動物所承載的角色與情感。圖為「元趙孟頫調良圖」。(圖／故宮提供)

故宮 春節 台北101

