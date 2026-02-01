我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

黃仁勳座車升級「周杰倫同款」邁巴赫 維安費超越蘋果庫克

「斷食善終」非人人適用 畢柳鶯改喊「隨順斷食，自然善終」

記者林琮恩、陳雨鑫／台北1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
倡議「斷食善終」的台中復健醫院前院長畢柳鶯，近期將斷食善終更名「隨順斷食善終」，引發爭議。圖為安寧緩和示意圖。（記者林俊良／攝影）
倡議「斷食善終」的台中復健醫院前院長畢柳鶯，近期將斷食善終更名「隨順斷食善終」，引發爭議。圖為安寧緩和示意圖。（記者林俊良／攝影）

倡議「斷食善終」的台中復健醫院前院長畢柳鶯，近期將斷食善終更名「隨順斷食善終」，她表示，原名稱過於簡化，「隨順斷食，自然善終」強調斷食並非人人適用，與避免維生醫療強制延長死亡二重點。長期投入安寧緩和醫療的陽明交大附醫胸腔內科主治醫師陳秀丹說，斷食本就是刻意行為，不符「隨順善終」的精神。

畢柳鶯先前自曝協助一名重度身障、腦麻患者走過斷食善終的歷程，但該名患者不具表達能力，是由家屬決定讓孩子走向「斷食」之路。當時各身障團體紛紛發表聲明，批評斷食非善終，而是加工死亡，法界當時也指出，檢方可偵辦是否煽惑犯罪或幫助殺人。

近期畢柳鶯接受訪問，一改過去不斷強調「斷食善終」四字，將其改為「隨順斷食善終」，再次引發討論。

畢柳鶯說，一直有人向她反應「斷食善終」四字過於簡化，「隨順斷食，自然善終」是強調斷食對象並非人人適用，不可協助身體健康、疾病可控制或治癒的病人斷食往生。

她統計，由她協助斷食的對象，五成五是無意識插管臥床者、二成五為老衰末期、其餘有二成是重症末期、重度失能者。這三類的患者都是停止不必要或者不想要的飲食，進入虛弱、脫水的狀態而死亡，屬於一種自然死亡。

畢柳鶯說，這些病人在醫師開立的死亡證明書中，均是勾選病死或自然死，反觀被維生醫療延長死亡的病人，最後落得「悲慘的醫療死」，不死於安詳自然死亡，她強調，「隨順斷食，自然死亡」第二重點，是強調自然死取代醫療死。

過去就倡議「隨順善終」的陳秀丹，則不認同斷食善終，等於隨順自然善終，真正的隨順善終，應該是在安寧緩和醫療條例、病主法精神下，隨病人身體變化走向善終，「斷食」本身就是一種刻意行為，凡是「斷」，都代表人為介入，刻意讓人不吃，或引導其不吃，未必能減輕痛苦，反而可能造成非必要的折磨與爭議。

陳秀丹說，她倡議隨順善終，核心精神是尊重生命自然軌道，不刻意延長病人死亡時間，也不縮短病人存活時間，並非「刻意」讓病人不吃，而是當病人身體自然老化，疾病進展至「已無法進食、也無法從醫療介入而獲益」的階段時，不再強加額外醫療處置，如不插鼻胃管、不打點滴、不給抗生素等，若將善終與斷食畫上等號，民眾恐誤認斷食就是善終，這樣的理解並不正確。

上一則

台大金山分院長蔡兆勳：斷食非善終 過程絕對痛苦

下一則

黑白集／石崇良護航狼醫 想砸病歷的不止柯P

延伸閱讀

「攻其不備」男主角突爆嚴重感染 插管維生 粉絲集氣

「攻其不備」男主角突爆嚴重感染 插管維生 粉絲集氣
南加這市展開「藍區」計畫 打造百歲之鄉

南加這市展開「藍區」計畫 打造百歲之鄉
168加211飲食+1周重訓3次…外科醫師成功減重

168加211飲食+1周重訓3次…外科醫師成功減重
活摘器官侵台？全台去年器捐驟減3成 1.1萬人苦等移植

活摘器官侵台？全台去年器捐驟減3成 1.1萬人苦等移植

熱門新聞

霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17
霍諾德耗時1小時31分成功登上台北101。(美聯社)

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

2026-01-24 21:45
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01
古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
美國自由攀岩好手霍諾德25日徒手攻頂台北101，台北101董事長賈永婕26日透露活動延期的內幕。中央社

攀爬台北101曾面臨取消 賈永婕感謝蔣萬安陳世凱相助

2026-01-26 10:19

超人氣

更多 >
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動
不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」
小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播
申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克