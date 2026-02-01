我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

黃仁勳座車升級「周杰倫同款」邁巴赫 維安費超越蘋果庫克

台大金山分院長蔡兆勳：斷食非善終 過程絕對痛苦

記者翁唯真／台北1日電
台大金山分院院長蔡兆勳強調，斷食並不會帶來善終，斷食的過程絕對是痛苦的。（本報資料照片）
台大金山分院院長蔡兆勳強調，斷食並不會帶來善終，斷食的過程絕對是痛苦的。（本報資料照片）

台中復健醫院前院長畢柳鶯長年推動「斷食善終」，對醫界早已造成龐大影響，台大醫院金山分院長、台灣安寧緩和醫學學會常務理事蔡兆勳說，不少人都誤以為安寧緩和能做斷食善終，斷食並非真正善終，而斷食善終能普遍被世人接受，有部分是國人對安寧概念不深，甚至連醫療人員也一知半解，才導致其結果。

「安寧緩和醫療條例」適用對象以癌症末期病人，但隨著病人自主權利法的實施，已擴大至五大類特定臨床條件的末期病人，包括癌症、不可逆轉昏迷、永久植物人、極重度失智，及其他經公告的重症患者，目的在於保障病人有權拒絕無效的維生醫療，以有尊嚴的方式善終。

蔡兆勳說，安寧緩和醫療長期實務經驗認為，多數苦痛其實是可以被改善的，問題在於介入是否夠早、資源是否充足，臨床端常面臨的問題是，末期與衰弱評估不易，醫療人員擔心法律風險而不敢判定末期，導致無法撤除無效維生醫療，加上與家屬溝通耗時，最後仍選擇急救、插管，使真正的安寧難以被落實。

末期重病患者在劇烈疼痛與身心煎熬下，常出現「想提早結束生命」想法，當有人推行「斷食」幫助了結生命時，兩者的訴求正好不謀而合。

蔡兆勳強調，斷食並不會帶來善終，斷食的過程絕對是痛苦的，只是他從臨床的角度觀察問題，現在更需要教育醫療人員以及病患家屬，特別是生前替自己決定醫療方式，簽訂預立醫療決定書，才能讓安寧療護的精神真正落地，陪伴病人自然死亡，不再強制插管或施作無效醫療。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說，衛福部近年積極投入醫病雙方的教育，以及推動預立醫療決定書，盼未來能擴大預立醫療的比例，至於未來是否擴大安寧緩和條例的適用對象，目前尚無相關的修法計畫。

癌症 台大

上一則

黃仁勳愛店才辦兆元宴 凌晨起火消防員破門急撲救

下一則

「斷食善終」非人人適用 畢柳鶯改喊「隨順斷食，自然善終」

延伸閱讀

烏克蘭女政庇案仍在審 卻被ICE逮捕

烏克蘭女政庇案仍在審 卻被ICE逮捕
「攻其不備」男主角突爆嚴重感染 插管維生 粉絲集氣

「攻其不備」男主角突爆嚴重感染 插管維生 粉絲集氣
南加這市展開「藍區」計畫 打造百歲之鄉

南加這市展開「藍區」計畫 打造百歲之鄉
168加211飲食+1周重訓3次…外科醫師成功減重

168加211飲食+1周重訓3次…外科醫師成功減重

熱門新聞

霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17
霍諾德耗時1小時31分成功登上台北101。(美聯社)

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

2026-01-24 21:45
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01
古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
美國自由攀岩好手霍諾德25日徒手攻頂台北101，台北101董事長賈永婕26日透露活動延期的內幕。中央社

攀爬台北101曾面臨取消 賈永婕感謝蔣萬安陳世凱相助

2026-01-26 10:19

超人氣

更多 >
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動
不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」
小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播
申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克