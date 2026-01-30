黃仁勳結束大陸訪問後抵台 NVIDIA傳增設台第二總部

我的頻道

台灣新聞組／台北30日電
輝達CEO黃仁勳專機29日降落松山機場。他下飛機後，手提裝著養樂多和三明治的紙袋，分送久等的媒體和粉絲。（記者林俊良／攝影）
輝達CEO黃仁勳專機29日降落松山機場。他下飛機後，手提裝著養樂多和三明治的紙袋，分送久等的媒體和粉絲。（記者林俊良／攝影）

輝達（NVIDIA，又名英偉達）執行長黃仁勳在結束中國大陸之行後29日抵達台灣，傳出輝達不僅將於原定的北士科區域建置新台灣總部，後續還要在台北市增設台灣第二總部，地點落腳洲美段，不排除是洲美國小預定地。外界認為，這顯示出AI霸主輝達將會持續擴大台灣據點的企圖心。

針對上述消息，北市府高層表示，目前尚未收到相關訊息。至於與黃仁勳簽約相關事宜，則尊重輝達的安排。到昨天截稿為止，輝達尚未做出回應。

輝達並未對外更新台灣據點總員工數，該公司去年尾牙共有超過1500名員工參與。現階段該公司員工主要分布於南港辦公室，並有一部分員工是以新竹為據點。

目前傳出輝達有意進一步擴建台灣第二總部，地點是在離北士科不遠的洲美段土地。據了解，先前北士科T17、T18基地一度卡關時，北市府考慮過的備案就包含洲美國小預定地，被視為是此次的潛在標的。

洲美國小預定地位於北士科西側，面積達4.6公頃，原規畫做為國際羽球館，但因鄰近北士科，且土地方正，若確定雀屏中選設置第二總部，被認為將可與已規畫的輝達台灣總部一期共同發揮1加1大於2的效果。

輝達已要在台灣興建台灣總部。黃仁勳昨日被問到台灣總部土地相關簽約議題時，沒多露口風，只是打趣詢問在場媒體這周何時有空，也許可以來安排。

他強調，台灣總部最後定案的設計圖尚未對外公開，但會非常漂亮。

黃仁勳去年5月在台北國際電腦展主題演講的尾聲，親自公布新的台灣總部將落腳於北投士林地區，也就是北士科，並將建築命名為「輝達星群（NVIDIA constellation）」。他當時也提到，輝達已經在台灣深耕近30年，擁有很多員工，並發展很多事務，規模成長非常迅速，因此需要更多的辦公空間，「需要更多椅子」。

雖然過程中曾遇波折，但關於輝達擬於北士科設置新的台灣總部，台北市政府都市計畫委員會於26日已審議相關都市計畫細部修訂案，並決議修正後通過。經濟部投審會28日也已核准輝達以33億台幣（約1億美元），認購台灣輝達經典股份有限公司增資股份，將用於商辦大樓及綜合園區的土地取得與開發。

黃仁勳昨天中午在松山機場受訪指出，他來台第一件事就是先去剪頭髮，接著就會去拜會台積電創辦人張忠謀及台積電董事長魏哲家，黃仁勳昨晚已與張忠謀晚宴。黃仁勳預計今天拜會輝達相關供應鏈，晚間出席公司尾牙；明天的重頭戲則是與供應鏈老闆的「兆元宴」，宴請台積電、廣達、鴻海、緯創、聯發科、矽品等科技公司老闆。至於這次是否與北市政府簽約，他昨天閉口不談。他將於周日結束這次訪台行程。

輝達 黃仁勳 台積電

