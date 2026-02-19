我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅一審被判無期徒刑

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

彰化海牛觀光熱 擋下石化廠、綠能裝置入侵

記者簡慧珍／彰化19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

彰化縣芳苑、大城兩鄉十幾年前一度要設置國光石化園區，魏清水當年是號召反國光石化的聞人，政府放棄國光石化設廠後，魏清水開辦「海牛學校」當起「校長」，經營海牛車帶遊客體驗潮間帶，去過的人都能體會為何不能設石化廠；近年這片潮間帶又被規畫設光電場，海牛文化也是擋下光電場入侵的幕後功臣。

彰化早年用來拉曳蚵車往返潮間帶的黃牛統稱「海牛」，蚵農利用黃牛懂得調節腳步輕重，且走在泥濘的潮間帶如履平地的特性，當成主要交通工具。魏清水讓海牛車轉型載客，開啟潮間帶觀光新頁。2012年齊柏林拍攝「看見台灣」紀錄片，芳苑海牛入鏡，掀起一陣觀光熱潮；同年英國BBC赴台製作環境專題，首度把彰化的海牛文化推向國際。

魏清水每天上午8點固定升旗，把「學校」辦得有聲有色。他為十餘頭海牛編班，「資優班」的三頭負責載遊客到潮間帶體驗，另八頭「放牛班」則在牛棚裡負責被參觀。這批海牛是近年芳苑鄉發展濕地觀光、吸引人口回流的重要助力。

芳苑鄉從陸上到潮間帶都被規畫設置光電及風機，在地居民極力爭取把這片濕地畫為國家級以上的重要濕地，但內政部遲無下文。彰化環保聯盟副理事長洪新䒴說，海牛文化就是爭取國家級濕地的很好利基，無奈潮間帶土地是國有，中央沒動靜，有一說是濕地沒有法定地位，設光電場就免環評。

洪新䒴說，魏清水留下全台唯一、國際少有的海牛文化，除了是芳苑潮間帶登錄國家級濕地的重要助力，也像一道海上長城，阻擋陸域風機、光電板等設施入侵。

世報陪您半世紀

觀光 資優班 內政部

上一則

台灣電動車數量激增 廢棄鋰電池難處理

下一則

「海牛之父」魏清水發揚台灣採蚵文化 彰縣傳承牛車隊

延伸閱讀

綠台南陳亭妃勝出 藍謝龍介要對決總統：打光明正大選戰

綠台南陳亭妃勝出 藍謝龍介要對決總統：打光明正大選戰
中國光電出口退稅 4月起取消

中國光電出口退稅 4月起取消
抖音翻版？中資「瀚孚光電」被逼剝離涉美晶片資產

抖音翻版？中資「瀚孚光電」被逼剝離涉美晶片資產
川普以國安為由 強制「瀚孚光電」剝離涉美晶片資產

川普以國安為由 強制「瀚孚光電」剝離涉美晶片資產

熱門新聞

台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
國民黨主席鄭麗文（左3）出席法鼓山除夕撞鐘儀式，手中紅繩抖動。(擷自DDMTV法鼓山網路電視台)（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

2026-02-17 08:55
美國總統川普16日乘空軍一號從佛州返回華府。法新社

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

2026-02-17 01:20
AI熱潮帶動經濟數據亮眼，卻呈現科技強、傳產弱的失衡現象，衝擊相關就業人口及薪資，多數人享受不到經濟成長的果實，圖為示意圖。(本報資料照片)

12%就業人口撐起近8成出口 8成台人體感貧窮 吃不到經濟果實

2026-02-16 01:15
吳敦女兒吳尉慈（右二）難過落淚，她排行老二。記者林士傑／攝影

竹聯幫元老堂主曝吳敦辭世「身體還在抽搐」送醫判已斷氣

2026-02-15 14:05
總統賴清德。(中央社)

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

2026-02-11 21:12

超人氣

更多 >
更新美國護照 6分鐘即可搞定

更新美國護照 6分鐘即可搞定
因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」
范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」
年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...

年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...
研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜

研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜