全台逾30年老屋達554萬戶 汰換牛步 公共安全成隱憂

記者藍鈞達／台北19日電
全台屋齡超過30年的住宅多達554萬戶，房仲業者說，估計要50年才能全面汰舊換新。圖為台北市萬華區的老宅。（記者曾原信／攝影）
全台屋齡超過30年的住宅多達554萬戶，房仲業者說，估計要50年才能全面汰舊換新。圖為台北市萬華區的老宅。（記者曾原信／攝影）

去年台灣1227強震讓民眾心有餘悸，老屋耐震與居住安全問題再度浮上檯面。內政部統計，截至去年第二季，全台屋齡超過30年的住宅已達554萬戶，占整體住宅存量比重接近6成；值得注意的是，若以近三年統計，新屋開工約有38萬戶左右，平均未來一年會有約10多萬新屋開賣，全面取代老屋也要50年。

房仲業者表示，近三年住宅使用執照核發量約36萬至38萬戶，新屋完工量處於高檔水準。

不過，全台老屋累積快速，即便以這種「交屋高峰」的情況來比較，平均一年完工戶數僅12萬戶，要替代掉全台近600萬戶的30年以上老屋，即使不考慮未來新增老屋，也需將近50年，才能完成全面汰舊換新。

更不用說位於精華區的老房，都更仍然牛步化，房地產業者指出，房子只會愈來愈老，且從整體住宅結構來看，新屋供給即便增加，並不等同於老屋問題獲得解決。老屋存量龐大，使得即便在新屋完工量相對集中的階段，實際汰換速度仍顯緩慢。

進一步觀察，新屋完工多集中於重畫區或新興開發區，與都會核心區老屋分布並不完全重疊，實際能否順利轉化取代老屋，仍受限於都市更新與危老重建的推動速度。業界指出，老屋多位於人口密集區，涉及產權整合、住戶協調、資金籌措及替代居住空間等問題，更新進度長期不易加快。

市場人士認為，即便新屋增加速度提高，但在央行第七波選擇性信用管制下，建商過去一年來開工意願低落，可以預見三年後的交屋數量會逐步下滑，到時老屋汰換的速度會更慢。

在近期地震頻仍背景下，市場人士也擔憂，結構強度是損耗品，特別是台灣早期的房屋大多耐震係數不高，歷經多年多次地震後，耐震係數都會耗損。建商分析，老屋屬於橫跨數十年的結構性課題，即便新屋完工量維持高檔，若都市更新與危老重建速度未提升，老屋存量仍將持續累積，屆時可能成為公共安全隱憂。

地震 央行 房地產

