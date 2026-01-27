八仙傷友重生路迢迢 他克服恐懼續追廚師夢

我的頻道

記者朱冠諭／桃園即時報導
經歷八仙塵暴的鍾先生當年燒傷面積達70%，如今30歲的他手部功能已完全恢復，「做任何事情都已經OK了。」（記者朱冠諭／攝影）
「你都這樣子還做廚師？」面對親友關心，32歲的鍾先生淡然一笑。8年前的八仙塵爆讓他全身70%燒傷、雙手重創，如今他不僅重返廚房，還能重訓、路跑。而37歲的夏小姐手部功能一度退化到「只剩第一指節能微彎」，重獲新生後她保持樂觀態度，用親身經歷證明，生命韌性能超乎想像。

台灣林口長庚醫院27日舉辦「八仙塵爆十周年紀念暨莊秀樹醫師追思會」，多位傷友出席分享復原歷程。鍾先生表示，當年22歲的他燒傷面積達70%，雙手受創最嚴重，經植皮、清創、貼敷料等漫長治療過程才慢慢恢復。如今30歲的他手部功能已完全恢復，「做任何事情都已經OK了」。

令人佩服的是，鍾先生術後仍從事廚師工作。面對火源雖然一開始會有心理障礙，但他堅持克服，「一方面這是我的工作，另方面也是我的興趣使然。」

儘管受傷部位無法排汗，夏天時汗水會從背部大量排出，體感溫度也較正常人高，但他仍保持運動習慣，重訓、路跑、騎腳踏車樣樣來，展現驚人意志。

夏小姐則回憶，當年27歲的她燒傷面積54%，不只臉部、耳朵輕微燒傷，雙手功能更一度嚴重退化，隨著疤痕越長越厚，雙手從原本還能做事，變成「只剩第一指節可以稍微微彎而已」。就算每天復健7、8個小時，仍不見進步，令她備受打擊。直到轉往林口長庚醫院治療，手的功能才終於恢復。

現在37歲的她，打字、寫字沒問題，但工作型態從業務工作轉為室內行政，主因是無法正常排汗。她形容「很像你在游泳池的烤箱裡面，身體一直在那個狀態，覺得很熱，然後散不出去」。夏天進便利商店買東西出來就中暑，冬天進入有暖氣的百貨公司也會頭暈不適。

此外，全身疤痕緊繃會不定時造成疼痛，天氣變化時身體會痛會癢。不過儘管面對種種後遺症，他們仍展現出堅韌的生命力，用行動證明，即使人生遭逢重大變故，依然能重新站起，活出屬於自己的精彩。

37歲的夏小姐經歷八仙塵暴，手部功能一度退化到「只剩第一指節能微彎」，重獲新生後她保持樂觀態度。（記者朱冠諭／攝影）
37歲的夏小姐經歷八仙塵暴，手部功能一度退化到「只剩第一指節能微彎」，重獲新生後她保持樂觀態度。（記者朱冠諭／攝影）

