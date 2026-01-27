電價漲5次…台電終轉虧為盈 學者：若沒廢核可賺1800億

核三廠二號機去年5月若沒有停機，學者預估，去年台電可獲利1800億元台幣。(本報資料照片)

台電今日下午將召開董事會並通過2025年財報，預估全年稅前盈餘將超過600億元(台幣，下同)，台電表示，電費 收入有些許增加，燃料成本減少約300億、400億元，使得台電去年終於能中止連續3年的虧損。不過，能源學者表示，若沒有廢核，去年台電可賺1800億元。

根據台電2025年1至11月損益表，稅前盈餘為736億元，但依往例在加計12月收支後，稅前盈餘金額會減少一些，因此台電保守預估去年全年稅前盈餘約600億元，實際數字要等董事會通過後公告。

台電2022年至2024年累計虧損逾4000億元，去年雖然轉虧為盈，但累虧仍逾3000億元。台電從2022年至2025年，除了調漲5次電價，台電近年也獲得政府的注資，包括增資2500億元及補貼500億元。

台電預估約600億元的盈餘中，燃料成本的減少就貢獻了300億、400億元，燃料成本是台電盈虧最關鍵因素。中央大學教授梁啟源指出，台電只以能源價格跌幅22%來看，但若去年沒有廢核，台電其實可以賺更多，去年稅前盈餘上看1800億元。

根據經濟部能源署統計，2025年西德州原油每桶價格由1月75美元降至12月58美元，布蘭特原油從79美元跌至62美元，杜拜原油從每桶81美元跌至61美元，國際油價 跌幅皆在兩成以上，天然氣 價格波動也與油價掛鉤。

台灣去年廢核之後，來自核能供應的電力少了400多億度，改以發電成本相對偏高的再生能源及燃氣發電來支援供電；梁啟源說，假設一半由天然氣電力（每度成本3.2元）、1/4由太陽光電（每度成本5元）、1/4由風電（每度成本7元），來替代發電成本每度1.1元的核電，台電相當於犧牲了1200億元的潛在盈餘。

也就是說，去年如果沒有廢核，台電去年全年盈餘應是1800億元，梁啟源指出，這1200億元就是台灣進入非核家園所付出的代價。

梁啟源認為，仰賴國際能源價格下跌來賺取盈餘的模式恐難長久，國際主要預測機構普遍看好2026年全球經濟表現優於2025年，當經濟改善，對能源的需求就會回溫，加上現在油價已是60美元以下的低檔，進一步下跌的空間有限，屆時，能源價格的回升將再度推升台電的營運成本。

梁啟源推估，今年4月的電價可能維持不變，但10月電價是否有調漲壓力則仍存在相當大變數，端視下半年國際能源價格走勢、美國原油產量、全球需求變化而定。