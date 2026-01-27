我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國分手世衛組織批「無視台灣COVID-19警告」WHO反擊

中日聯合國又槓上 日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

電價漲5次…台電終轉虧為盈 學者：若沒廢核可賺1800億

記者陳儷方／台北27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
核三廠二號機去年5月若沒有停機，學者預估，去年台電可獲利1800億元台幣。(本報資料照片)
核三廠二號機去年5月若沒有停機，學者預估，去年台電可獲利1800億元台幣。(本報資料照片)

台電今日下午將召開董事會並通過2025年財報，預估全年稅前盈餘將超過600億元(台幣，下同)，台電表示，電費收入有些許增加，燃料成本減少約300億、400億元，使得台電去年終於能中止連續3年的虧損。不過，能源學者表示，若沒有廢核，去年台電可賺1800億元。

根據台電2025年1至11月損益表，稅前盈餘為736億元，但依往例在加計12月收支後，稅前盈餘金額會減少一些，因此台電保守預估去年全年稅前盈餘約600億元，實際數字要等董事會通過後公告。

台電2022年至2024年累計虧損逾4000億元，去年雖然轉虧為盈，但累虧仍逾3000億元。台電從2022年至2025年，除了調漲5次電價，台電近年也獲得政府的注資，包括增資2500億元及補貼500億元。

台電預估約600億元的盈餘中，燃料成本的減少就貢獻了300億、400億元，燃料成本是台電盈虧最關鍵因素。中央大學教授梁啟源指出，台電只以能源價格跌幅22%來看，但若去年沒有廢核，台電其實可以賺更多，去年稅前盈餘上看1800億元。

根據經濟部能源署統計，2025年西德州原油每桶價格由1月75美元降至12月58美元，布蘭特原油從79美元跌至62美元，杜拜原油從每桶81美元跌至61美元，國際油價跌幅皆在兩成以上，天然氣價格波動也與油價掛鉤。

台灣去年廢核之後，來自核能供應的電力少了400多億度，改以發電成本相對偏高的再生能源及燃氣發電來支援供電；梁啟源說，假設一半由天然氣電力（每度成本3.2元）、1/4由太陽光電（每度成本5元）、1/4由風電（每度成本7元），來替代發電成本每度1.1元的核電，台電相當於犧牲了1200億元的潛在盈餘。

也就是說，去年如果沒有廢核，台電去年全年盈餘應是1800億元，梁啟源指出，這1200億元就是台灣進入非核家園所付出的代價。

梁啟源認為，仰賴國際能源價格下跌來賺取盈餘的模式恐難長久，國際主要預測機構普遍看好2026年全球經濟表現優於2025年，當經濟改善，對能源的需求就會回溫，加上現在油價已是60美元以下的低檔，進一步下跌的空間有限，屆時，能源價格的回升將再度推升台電的營運成本。

梁啟源推估，今年4月的電價可能維持不變，但10月電價是否有調漲壓力則仍存在相當大變數，端視下半年國際能源價格走勢、美國原油產量、全球需求變化而定。

油價 天然氣 電費

上一則

黑白集／兩種從台北101看見台灣

下一則

台美關稅第二階段談判 台經院：最大挑戰是農產、汽車

延伸閱讀

新州州長一上任就宣布凍結電費 暫停受理漲價案

新州州長一上任就宣布凍結電費 暫停受理漲價案
美國冰風暴將臨 本周天然氣暴漲63%

美國冰風暴將臨 本周天然氣暴漲63%
台灣AI算力用電3年增6.5倍 考驗供電

台灣AI算力用電3年增6.5倍 考驗供電
冬季風暴致百萬戶停電 1.7萬航班取消 電價與天然氣飆漲

冬季風暴致百萬戶停電 1.7萬航班取消 電價與天然氣飆漲

熱門新聞

林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

2026-01-20 12:59
古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17
霍諾德耗時1小時31分成功登上台北101。(美聯社)

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

2026-01-24 21:45
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾改為周日直播。(圖／摘自Netflix)

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

2026-01-23 19:48

超人氣

更多 >
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄
全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿