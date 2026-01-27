我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國分手世衛組織批「無視台灣COVID-19警告」WHO反擊

中日聯合國又槓上 日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

黑白集／兩種從台北101看見台灣

黑白集
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀爬台北101當天，101周邊許多民眾都前往現場觀看。(記者胡經周／攝影)
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀爬台北101當天，101周邊許多民眾都前往現場觀看。(記者胡經周／攝影)

極限攀登家霍諾德以1小時31分鐘，完成徒手攻頂台北101大樓壯舉；透過全球直播，讓世界看見台灣。101大樓董事長賈永婕打破保守框架，促成此次活動，功不可沒。對比20多年前「法國蜘蛛人」亞倫羅伯特的同一挑戰只能偷偷摸摸，已不可同日而語。

曾是世界最高大樓的台北101，是全球矚目地標，這次成功行銷，可說是霍諾德、串流平台與101大樓、台灣行銷的「四贏」。成功背後，是無數人努力，讓國人能見證此一極限挑戰的親身視覺饗宴。

霍諾德攻頂101，舉世關注，並登上全球熱搜。各界關心者有之，蹭流量者也不少。賴總統在攻頂成功後6分鐘，即在臉書發文祝賀，堪稱神速。但比起蔡英文在兩分鐘後迅即發文，仍略遜一籌。兩人如此效率，比起回應重大時事，不知快了幾倍。

從101看見台灣，除了蜘蛛人，還有另一角度。去年底，大陸軍演後公布一段「俯瞰台北101」影像，引發共軍無人機突破台灣空防質疑。綠營批評是「認知作戰」，「盜用監視畫面」；外媒還特別製作專題，探討畫面真偽，101成另類全球焦點。

都是世界「從101看見台灣」，意涵卻全然不同。101大樓何其有幸，成為徒手攀登聖地；又何其不幸，成共軍侵台標靶。戰爭與和平，確實僅一線之隔。(轉載自聯合報)

台北101 共軍 蜘蛛人

上一則

舊秩序一去不回 陳冲：卡尼演說如警鐘 叫醒台灣沒？

下一則

電價漲5次…台電終轉虧為盈 學者：若沒廢核可賺1800億

延伸閱讀

一句「台灣101」 雞腸鳥肚全露餡

一句「台灣101」 雞腸鳥肚全露餡
霍諾德攻頂台北101 帶火這款「招牌紅T恤」

霍諾德攻頂台北101 帶火這款「招牌紅T恤」
霍諾德徒手征服台北101…品牌曝光誰賺最大？

霍諾德徒手征服台北101…品牌曝光誰賺最大？
攀爬台北101曾面臨取消 賈永婕感謝蔣萬安陳世凱相助

攀爬台北101曾面臨取消 賈永婕感謝蔣萬安陳世凱相助

熱門新聞

林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

2026-01-20 12:59
古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17
霍諾德耗時1小時31分成功登上台北101。(美聯社)

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

2026-01-24 21:45
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾改為周日直播。(圖／摘自Netflix)

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

2026-01-23 19:48

超人氣

更多 >
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄
全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿