黑白集／兩種從台北101看見台灣

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀爬台北101當天，101周邊許多民眾都前往現場觀看。(記者胡經周／攝影)

極限攀登家霍諾德以1小時31分鐘，完成徒手攻頂台北101 大樓壯舉；透過全球直播，讓世界看見台灣。101大樓董事長賈永婕打破保守框架，促成此次活動，功不可沒。對比20多年前「法國蜘蛛人 」亞倫羅伯特的同一挑戰只能偷偷摸摸，已不可同日而語。

曾是世界最高大樓的台北101，是全球矚目地標，這次成功行銷，可說是霍諾德、串流平台與101大樓、台灣行銷的「四贏」。成功背後，是無數人努力，讓國人能見證此一極限挑戰的親身視覺饗宴。

霍諾德攻頂101，舉世關注，並登上全球熱搜。各界關心者有之，蹭流量者也不少。賴總統在攻頂成功後6分鐘，即在臉書發文祝賀，堪稱神速。但比起蔡英文在兩分鐘後迅即發文，仍略遜一籌。兩人如此效率，比起回應重大時事，不知快了幾倍。

從101看見台灣，除了蜘蛛人，還有另一角度。去年底，大陸軍演後公布一段「俯瞰台北101」影像，引發共軍 無人機突破台灣空防質疑。綠營批評是「認知作戰」，「盜用監視畫面」；外媒還特別製作專題，探討畫面真偽，101成另類全球焦點。

都是世界「從101看見台灣」，意涵卻全然不同。101大樓何其有幸，成為徒手攀登聖地；又何其不幸，成共軍侵台標靶。戰爭與和平，確實僅一線之隔。(轉載自聯合報)