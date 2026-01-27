霍諾德登頂101…蔣萬安祝賀被酸收割 賈董一句話打臉酸民

我的頻道

記者林麗玉、江佩君／台北27日電
美國自由攀岩好手霍諾德25日徒手攻頂台北101，台北101董事長賈永婕26日透露活動延期的內幕。(中央社)
美國自由攀岩好手霍諾德25日徒手攻頂台北101，台北101董事長賈永婕26日透露活動延期的內幕。(中央社)

徒手獨攀好手艾力克斯霍諾德成功登頂台北101，有網友大讚市長蔣萬安「這次行銷台北101真的讓世界看到台灣」，隨即綠營人士在臉書貼出台北金融大樓股份有限公司「主要股東」，指台北市政府不在其內。蔣臉書恭喜文也被網友酸收割，不過董事長賈永婕也特地到蔣萬安臉書留言，直接打臉酸民。

市長蔣萬安25日在霍諾德登頂成功後，第一時間臉書貼文恭喜Alex寫下歷史！讓全世界在今天，一起抬頭看見台北101！底下更湧入許多網友留言酸「成功登頂才發文蹭一下....」、「我就請問一句，你現在跳出來收割個什麼？」「明明就是賈永婕的功勞，是多會蹭，笑死。」

還有網友稱「轉101小知識：董事長賈永婕由中央指派，股東結構不含北市府，跟蔣萬安一點關係也沒有。」

不過隨即批評的留言被打臉，台北101董事長賈永婕25日也不忘到蔣萬安臉書底下留言，賈永婕在蔣萬安臉書底下暖心留言「報告市長，賈董還有台北市民謝謝你的支持，（前晚）我還一直煩你」，還有網友留言說「北市府的高度支援，非常值得肯定」、「謝謝蔣市長。你們大家辛苦了」。

而關於台北101決定開放攀登一事，也引發許多正反討論聲音。賈永婕在社群回應大家最想知道的一件事，如果最壞、最糟糕的事情如果真的發生了，怎麼辦？她回答「萬一真的發生事情，就是我來扛」。

賈永婕說，因為她有非常強大的中心思想，就是「理念」。她認為「我做的是對的事情、對的決定。就算發生意外，我也沒有做錯事。意外，不等於錯誤。挑戰可能會失敗，那就因為這樣不挑戰了嗎？我當然也可以選擇什麼都不做，不犯錯，當一個傳統官派、保守型的董事長。不做最簡單，拒絕最輕鬆。但我沒有。因為我知道，這對台灣而言是一個千載難逢的好機會。就算我被罵到翻，就算最後我必須滾蛋，我也要拚這一次」。

賈永婕也寫下雙方洽談這次跨國合作的時間點，時間為2024年9月底。「那時候我剛上任還不到一個月，屁股都還沒坐熱，就收到Alex的來信。「我立刻跟團隊說：這個一定要做」。她坦言，那時候她收到很多難聽的聲音，且有不少人私下操作、想拉她下來，各種髒水一直潑，她全部都記得清清楚楚。同年11月中，賈永婕跑完芝加哥馬拉松、回到台灣之後，執行製作人James飛來台灣，正式跟101提案。

接下來的事情，就是一連串不可能的任務。在這個過程中有沒有後悔答應要做這件事？賈永婕寫下「我的答案是：我沒有一秒鐘、一個念頭是後悔的。因為我就是有堅若磐石的信念。我相信，台灣，值得這一次拼搏」。

霍諾德25日在眾人期盼中成功爬上台北101。(記者季相儒／攝影)
霍諾德25日在眾人期盼中成功爬上台北101。(記者季相儒／攝影)

賈永婕 蔣萬安 台北101

冷眼集／削減蔣萬安光環 蕭美琴卓榮泰喊「台灣101」酸度破表

霍諾德完成攀爬101壯舉 登頂前夕狂嗑巧克力小籠包

