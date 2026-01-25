黑白集／檢察官豪宴受招待 僅罰俸2月如何服眾

台北地檢署檢察官徐名駒（左）邀檢察官與吳乃仁吃近6萬元台幣奢華宴，由業者埋單，遭職務法庭罰俸2個月。(本報資料照片)

北檢檢察官徐名駒以同事聚餐名義，邀四名檢察官與人力資源業者到高檔餐廳吃6000元（台幣，下同，約191美元）套餐案，懲戒法院認為徐未達不適任程度，僅判罰俸二個月。當今體制對司法官實在堪稱「寬容」。

雖說司法官脫下法袍也是一般人，法律也沒規定他們必須斷了與親友交往，但徐名駒等檢察官參與的這場餐敘，怎麼看都覺得怪；檢評會以及懲戒法院的決定，更明顯對錯了焦，如何能服眾？

既然是檢察官聚餐，依常理在餐廳偶遇熟人，頂多打打招呼，何來讓業者參與甚或埋單空間？遑論讓有案在身的吳乃仁入座。如果檢察官對同事聚餐有政商人士「插花」毫無警覺、應對無方，還真枉為檢察官！

但奇怪的是，檢評會僅認為徐受招待與檢察廉潔形象不容，決議評鑑成立送職務法庭；至於與吳乃仁餐敘僅是一般聚會，評鑑不成立；懲戒法院也僅聚焦於套餐花費超過廉政倫理規範的3000元，以致徐名駒雖表示會深刻反省，卻認為現今婚宴一桌要3萬5000元，規範不合時宜。全案「相護」如斯，徹底失焦。

直言之，如果是司法官自己掏錢聚餐，就算套餐破3000元又如何？但接受招待，縱使無利害關係也欠了人情。此例一開，莫非竟是召告天下，全國司法官樂於接受各界3000元以下套餐邀約，並歡迎隨時「插花」？（轉載自聯合報）