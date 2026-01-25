我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霍諾德幽默推薦一起來爬台北101 「訊號比偏遠山區好」

尾牙季來襲 想抽大獎羨煞同事 5招民俗大絕放下去

黑白集／檢察官豪宴受招待 僅罰俸2月如何服眾

黑白集
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北地檢署檢察官徐名駒（左）邀檢察官與吳乃仁吃近6萬元台幣奢華宴，由業者埋單，遭職務法庭罰俸2個月。(本報資料照片)
台北地檢署檢察官徐名駒（左）邀檢察官與吳乃仁吃近6萬元台幣奢華宴，由業者埋單，遭職務法庭罰俸2個月。(本報資料照片)

北檢檢察官徐名駒以同事聚餐名義，邀四名檢察官與人力資源業者到高檔餐廳吃6000元（台幣，下同，約191美元）套餐案，懲戒法院認為徐未達不適任程度，僅判罰俸二個月。當今體制對司法官實在堪稱「寬容」。

雖說司法官脫下法袍也是一般人，法律也沒規定他們必須斷了與親友交往，但徐名駒等檢察官參與的這場餐敘，怎麼看都覺得怪；檢評會以及懲戒法院的決定，更明顯對錯了焦，如何能服眾？

既然是檢察官聚餐，依常理在餐廳偶遇熟人，頂多打打招呼，何來讓業者參與甚或埋單空間？遑論讓有案在身的吳乃仁入座。如果檢察官對同事聚餐有政商人士「插花」毫無警覺、應對無方，還真枉為檢察官！

但奇怪的是，檢評會僅認為徐受招待與檢察廉潔形象不容，決議評鑑成立送職務法庭；至於與吳乃仁餐敘僅是一般聚會，評鑑不成立；懲戒法院也僅聚焦於套餐花費超過廉政倫理規範的3000元，以致徐名駒雖表示會深刻反省，卻認為現今婚宴一桌要3萬5000元，規範不合時宜。全案「相護」如斯，徹底失焦。

直言之，如果是司法官自己掏錢聚餐，就算套餐破3000元又如何？但接受招待，縱使無利害關係也欠了人情。此例一開，莫非竟是召告天下，全國司法官樂於接受各界3000元以下套餐邀約，並歡迎隨時「插花」？（轉載自聯合報）

上一則

禁用行動電源挨轟 北捷收回成命 澄清文又被批玩文字遊戲

下一則

新聞眼／王世堅此言差矣 何止柯建銘要知所進退

延伸閱讀

網球／澳網辦引退儀式創台將紀錄 詹詠然：這並不是結束

網球／澳網辦引退儀式創台將紀錄 詹詠然：這並不是結束
台檢察官受業者招待豪宴「1餐吃5.8萬元」罰俸兩月

台檢察官受業者招待豪宴「1餐吃5.8萬元」罰俸兩月
美亞共同促進會辦講座 24日探討女性健康

美亞共同促進會辦講座 24日探討女性健康
台檢察官赴豪奢宴 送懲戒怪法規嚴 席間還有民進黨大老

台檢察官赴豪奢宴 送懲戒怪法規嚴 席間還有民進黨大老

熱門新聞

林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

2026-01-20 12:59
曾參與人質搶救任務的余靖，目前是網路安全新創公司Blackpanda執行長。本報系資料庫

搶救人質成名…「綠扁帽」台裔余靖創業也在行 近7億到手

2026-01-16 09:52
古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾改為周日直播。(圖／摘自Netflix)

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

2026-01-23 19:48
霍諾德耗時1小時31分成功登上台北101。(美聯社)

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

2026-01-24 21:45
俄羅斯莫斯科的謝列梅捷沃機場，中國遊客在歡迎活動中與工作人員跳舞。(新華社檔案照)

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會：旅行社可停牌

2026-01-16 08:39

超人氣

更多 >
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電
不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳

不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳
一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅