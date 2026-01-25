全台營養午餐剩食日逾500公噸 1年倒掉24億元

校園廚餘每日高達500公噸，估算每天約1200萬元台幣的食物被倒掉，一年浪費的食材金額高達24億元。圖為團膳業者備餐情況。（本報資料照片）

全台有20縣市推動免費學生營養午餐，但學餐長期被要求菜色多元、食材豐富、避免重複，還要賣相好看，餐點愈澎湃，也推高剩食量。據統計，校園廚餘每日高達500公噸，估算每天約有1200萬元（台幣，下同）的食物被倒掉，一年浪費的食材金額高達24億元（約7647萬美元）。第一線也憂心，學餐免費後廚餘量恐更多，將引爆新一波校園「廚餘大戰」。

團膳公司食家安每天負責北北基地區約70所學校、3萬多名學生的營養午餐。該公司統計顯示，每日廚餘回收量約5公噸，平均每份餐點約產生135公克剩食，約占整份餐點的2成。若以北北基學餐每份72元計算（含政府獎勵金），其中食材費占7成、約50元，等同每日丟棄約35萬元的食物。

從全台數據分析，根據環境部統計，學餐每日廚餘約500公噸，扣除骨頭與瀝水後約325公噸。以全國學餐均價每份55元計算，食材費占7成、約38元，若以剩食率2成推估，每餐剩食金額約7.6元。

根據教育部 統計，全台約160萬名中小學生每天在校吃營養午餐，換算下來，每天倒掉的剩食金額超過1200萬元，一年供餐約200天，剩食金額累積高達24億元。

全國餐盒同業公會理事長陳明信表示，剩食量居高不下，主因在於學生實際用餐時間僅約15分鐘，難吃完餐點；加上大人對菜色過度追求多元，與學生偏好單純、熟悉口味存在落差，且依現行營養基準，國高中生一餐需攝取6到7份全穀雜糧類，約等同兩大碗白飯，連成年人都難吃完。

不少校長也憂心，各縣市營養午餐免費後，學生用餐心態變成「反正不用錢，不訂白不訂」，校園廚餘量恐更多，在廚餘去化管道受限、清運成本高漲下，恐引爆校園廚餘大戰。

受非洲豬瘟疫情 影響，政府宣布明年起全面禁止廚餘養豬。陳明信表示，不少豬農提前退場或轉型，廚餘處理量大幅縮減。環境部統計，目前每日仍有約600公噸處理缺口，在學餐剩食可能增加下，處理體系更吃緊。

因應清運與處理成本攀升，教育部國教署日前發函各縣市，允許學校依法啟動營養午餐契約變更，與廠商協商調整履約內容，避免新增成本全數由業者承擔。陳明信估算，廚餘禁令全面上路後，單一團膳業者每月廚餘處理費恐由過去約5萬元暴增至近百萬元，若反映在餐費上，每餐恐需調漲約3元，成為縣市訂定補助價格時不可忽視的關鍵成本。