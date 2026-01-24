霍諾德成功徒手爬上101 賴蔡恭賀「讓台灣站上國際舞台」

我的頻道

記者張文馨／台北25日電
美國攀岩好手霍諾德25日挑戰徒手獨攀台北101，霍諾德成功登頂後自拍留念。（中央社）
美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）完成徒手攀爬台北101的挑戰，中華民國總統賴清德透過臉書發文「讓人心臟跳得很快」，恭賀霍諾德完成挑戰，隨著直播鏡頭，不只讓世界看見101，也看見熱情的台灣人、還有這塊土地美麗的小山與風景，讓人很感動。

前總統蔡英文也發文指出，在這一個多小時的直播中，無論是透過螢幕觀看的全球觀眾，或是在現場為他加油的台灣人，大家都屏住呼吸，與他一起爬過每一個關鍵時刻；這不只是一場極限運動的挑戰。這場挑戰完成了霍諾德的夢想，也讓世界看見台灣的安全、有序與繁榮；看見台灣願意與國際連結、與世界分享的熱情與自信。

賴清德指出，恭喜勇敢無懼的霍諾德完成挑戰，也謝謝促成這場挑戰、讓台灣站上國際舞台的每一位幕後英雄。

蔡英文表示，感謝台灣人民的熱情支持，也要謝謝辛苦的直播團隊，謝謝台北101董事長賈永婕及其團隊，以及台北市政府共同促成這一刻的實現。

蔡英文說，「Alex的鍥而不捨、一步一步向上攀登，正如台灣走向世界的勇氣。謝謝Alex，讓我們再次見證：當勇氣與夢想相遇，就能完成看似不可能的大事。」

蔡英文 台北101 賴清德

