台4院校協進會 籲修法尊重大學自治 校方：公私應分流

23日全國大專校院校長會議第二天，現場聚焦討論大學法修法，教育部長鄭英耀（左四）表示，會持續溝通。(圖／教育部提供)

近日朝野立委提案欲修「大學法」，四大大專校院協進會昨趁全國大專校院校長會議，連袂提案強調各校規模不一、公私立性質不同，呼籲要求考量憲法保障大學自治的精神，尊重大學不同特性與私校董事會權責，應讓學校依規模彈性調整，漸進式立法，避免高教面臨衝擊。

教育部 長鄭英耀表示，大學法是國家教育的「根本道」，如何修正且能考量到公私立大學的差異性，並顧及人才培育、國際攬才與競爭，將以大學校長會議基礎，持續與學生、教師團體代表溝通。

教育部高教司長廖高賢也說，會站在維持大學自治、保障師生參與校務的立場，也考量公私立大學治理差異，希望校務會議漸進式提高學生比率。

全國大專校院校長會議昨邁入第二天。國立大學校院協會理事長、台大 校長陳文章表示，朝野立委對於大學法提出高達15個修法版本，其中校務會議學生代表席次占比一直受到關注，國立大學學生席次占比為1/10，私立大學則不一，建議要依各校特色讓其彈性調整，如私校可根據其特色、組成、學校規模做考量，若比例過於固定，反而會讓學校經營失去彈性。

修法也要求校務會議下設校務或財務監督委員會，不過陳文章說，學校多已設有校務基金管理委員會、稽核室及私校董事會監察人等機制，不必疊床架屋另設立委員會。

又針對異動甚至廢除教師評鑑，陳文章則認為，專科、科大、大學對教師都自訂不同的評鑑項目與標準，應該依據現行大學法，尊重各校現有制度。

私立大學校院協進會理事長、大同大學校長何明果也說，修法倡議未兼任行政主管職教師，校務會議席次以1/2為原則，但學校間規模差異甚大，如台大就是大同的十倍，應以實際規模，授權學校彈性調整；再者，私校董事會責成校長經營學校，董事會對財務負責，校長遴選是否納入學生代表，也應該讓私校自行決定。

靜宜大學校長林思伶表示，依法私校規定，校長由董事會遴選，校長要接受法人監督與考核，學生是否可直接參與校長遴選，確實要商議；再者，修法草案不少稱是移植、借鏡海外經驗，但都不看國內公私立學校區別，也不問國家間的異同，都可能削弱私校的角色。