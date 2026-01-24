我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共軍委副主席張又俠落馬、軍委委員劉振立被查

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

台4院校協進會 籲修法尊重大學自治 校方：公私應分流

記者許維寧／高雄24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
23日全國大專校院校長會議第二天，現場聚焦討論大學法修法，教育部長鄭英耀（左四）表示，會持續溝通。(圖／教育部提供)
23日全國大專校院校長會議第二天，現場聚焦討論大學法修法，教育部長鄭英耀（左四）表示，會持續溝通。(圖／教育部提供)

近日朝野立委提案欲修「大學法」，四大大專校院協進會昨趁全國大專校院校長會議，連袂提案強調各校規模不一、公私立性質不同，呼籲要求考量憲法保障大學自治的精神，尊重大學不同特性與私校董事會權責，應讓學校依規模彈性調整，漸進式立法，避免高教面臨衝擊。

教育部長鄭英耀表示，大學法是國家教育的「根本道」，如何修正且能考量到公私立大學的差異性，並顧及人才培育、國際攬才與競爭，將以大學校長會議基礎，持續與學生、教師團體代表溝通。

教育部高教司長廖高賢也說，會站在維持大學自治、保障師生參與校務的立場，也考量公私立大學治理差異，希望校務會議漸進式提高學生比率。

全國大專校院校長會議昨邁入第二天。國立大學校院協會理事長、台大校長陳文章表示，朝野立委對於大學法提出高達15個修法版本，其中校務會議學生代表席次占比一直受到關注，國立大學學生席次占比為1/10，私立大學則不一，建議要依各校特色讓其彈性調整，如私校可根據其特色、組成、學校規模做考量，若比例過於固定，反而會讓學校經營失去彈性。

修法也要求校務會議下設校務或財務監督委員會，不過陳文章說，學校多已設有校務基金管理委員會、稽核室及私校董事會監察人等機制，不必疊床架屋另設立委員會。

又針對異動甚至廢除教師評鑑，陳文章則認為，專科、科大、大學對教師都自訂不同的評鑑項目與標準，應該依據現行大學法，尊重各校現有制度。

私立大學校院協進會理事長、大同大學校長何明果也說，修法倡議未兼任行政主管職教師，校務會議席次以1/2為原則，但學校間規模差異甚大，如台大就是大同的十倍，應以實際規模，授權學校彈性調整；再者，私校董事會責成校長經營學校，董事會對財務負責，校長遴選是否納入學生代表，也應該讓私校自行決定。

靜宜大學校長林思伶表示，依法私校規定，校長由董事會遴選，校長要接受法人監督與考核，學生是否可直接參與校長遴選，確實要商議；再者，修法草案不少稱是移植、借鏡海外經驗，但都不看國內公私立學校區別，也不問國家間的異同，都可能削弱私校的角色。

台大 教育部

上一則

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

下一則

被提名中選會主委 游盈隆多次砲轟民進黨 綠營有雜音

延伸閱讀

駐英副代表江雅綺訪母校杜倫大學 推動台英高教合作

駐英副代表江雅綺訪母校杜倫大學 推動台英高教合作
南灣已關閉知名私校BASIS 地產被亞利桑納房地產投資者買下

南灣已關閉知名私校BASIS 地產被亞利桑納房地產投資者買下
回顧2025／川普施政 左右國內外大事

回顧2025／川普施政 左右國內外大事
「錯誤政策照妖鏡」台6大學新生註冊率沒6成 護校占1/3

「錯誤政策照妖鏡」台6大學新生註冊率沒6成 護校占1/3

熱門新聞

林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

2026-01-20 12:59
曾參與人質搶救任務的余靖，目前是網路安全新創公司Blackpanda執行長。本報系資料庫

搶救人質成名…「綠扁帽」台裔余靖創業也在行 近7億到手

2026-01-16 09:52
俄羅斯莫斯科的謝列梅捷沃機場，中國遊客在歡迎活動中與工作人員跳舞。(新華社檔案照)

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會：旅行社可停牌

2026-01-16 08:39
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
中天記者林宸佑。(本報系資料照片)

曾酸別人…中天主播林宸佑 羈押首日早餐「豆漿配包子」

2026-01-18 10:19
林宸佑(右)被搜查並收押，中天表示對案件毫無所悉。(本報系資料照)

中天主播收押禁見 電視台：望司法公正審理 勿枉勿縱

2026-01-17 11:20

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星