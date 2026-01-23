我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國防戰略報告首重國土安全 未把中國威脅放第一

挑戰台北101 攀岩高手霍諾德曾在舊金山攀過這些建築

疑搶黃燈肇禍 三立採訪車暴衝銀行釀10人受傷

記者張宏業／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北市中山區彰化銀行吉林分行，昨天遭三立採訪車暴衝撞擊，整輛車直接插進銀行，現場一片狼藉，共釀10人受傷。(記者翁至成／攝影)
台北市中山區彰化銀行吉林分行，昨天遭三立採訪車暴衝撞擊，整輛車直接插進銀行，現場一片狼藉，共釀10人受傷。(記者翁至成／攝影)

林姓男子昨(23)天下午駕駛三立電視台採訪車，行經台北市中山區南京東路二段與一江街口，疑因恍神，在未減速的情況下，直接撞入彰化銀行吉林分行，共釀10人受傷，因撞擊力道大，有3人傷勢不輕，林男被警方帶回詢問肇事原因，詢後移送台北地檢署，檢方訊後依過失傷害等罪嫌命林男50萬(約1.5萬美元)交保。

據了解，林男起初向警方供稱，因為機械故障，開車從一江街要左轉南京東路時，「車輛轉速突然升高」才肇事，後來又改口說恍神，無法明確回憶事發經過，檢警將釐清肇事原因，目前排除酒駕與毒駕，台北市政府也將勞檢。

三立電視台的一輛廂型採訪車，昨午行經南京東路二段和一江街交叉路口時，失控直直撞入彰化銀行吉林分行，強大撞擊力道造成銀行玻璃碎裂、大門外2台ATM提款機全毀，現場一片狼藉，現場多人倒臥在銀行內、騎樓地板，其中有3人重傷、1人中傷、6人輕傷，林男自己也有輕傷，共計10人受傷。

警方調閱路口監視器畫面發現，林男駕駛的採訪車絲毫未見減速，從一江街口直接衝入銀行，且事發當下燈號是黃燈要轉紅燈，初步研判他要搶快，有搶黃燈情形。

上一則

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

下一則

電影異域「李團長原型」長眠地找到了

延伸閱讀

蔡依林「PLEASURE」確定過審 央視肯定：巨蟒象徵生生不息的哲學概念

蔡依林「PLEASURE」確定過審 央視肯定：巨蟒象徵生生不息的哲學概念
檢方初判煙火蠟燭肇禍 瑞士酒吧跨年火災多人仍命危

檢方初判煙火蠟燭肇禍 瑞士酒吧跨年火災多人仍命危
中國2025年平均氣溫11℃ 再創歷史新高

中國2025年平均氣溫11℃ 再創歷史新高
中國公安部：今年已押7,600多名緬甸妙瓦底電詐嫌犯回國

中國公安部：今年已押7,600多名緬甸妙瓦底電詐嫌犯回國

熱門新聞

林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

2026-01-20 12:59
曾參與人質搶救任務的余靖，目前是網路安全新創公司Blackpanda執行長。本報系資料庫

搶救人質成名…「綠扁帽」台裔余靖創業也在行 近7億到手

2026-01-16 09:52
俄羅斯莫斯科的謝列梅捷沃機場，中國遊客在歡迎活動中與工作人員跳舞。(新華社檔案照)

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會：旅行社可停牌

2026-01-16 08:39
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
中天記者林宸佑。(本報系資料照片)

曾酸別人…中天主播林宸佑 羈押首日早餐「豆漿配包子」

2026-01-18 10:19
林宸佑(右)被搜查並收押，中天表示對案件毫無所悉。(本報系資料照)

中天主播收押禁見 電視台：望司法公正審理 勿枉勿縱

2026-01-17 11:20

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星