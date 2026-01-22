我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多魚類最常被退貨？員工曝2原因、1種魚客訴最多

蘋果傳最快明年推出「AI別針」 出貨量2000萬個

台肥背書陳右欣碩士學歷 藍：外界質疑的是博士學位

記者葉冠妤、鄭媁／台北22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台肥公司新任總經理陳右欣。(本報資料照片)
台肥公司新任總經理陳右欣。(本報資料照片)

台肥新任總經理陳右欣不僅爆出夫家牽扯濫倒汙泥案，近期更傳出涉入買博士學位疑雲。台肥公司昨發聲明，強調陳提交董事會審議的學經歷文件，經查核後確認皆屬真實，但未說明是否曾購買假學歷。

國民黨發言人牛煦庭質疑，外界質疑的是陳右欣的博士學位，而非台肥官網公告的碩士學位，假學位爭議不論有意或被騙，都顯示個人判斷或操守出現問題，如今台肥還要替其個人學經歷爭議發聲明，根本是轉移焦點、混淆視聽；立委賴士葆說，陳右欣爭議連環爆，黨內地方勢力也有雜音，賴清德總統對「台南幫」酬庸卻一意孤行、笑罵由人。

陳右欣日前遭爆涉及南榮科大前校長黃甫九天販售假學位案，根據法院判決指出，「陳右欣」以受害人身分證稱，報名「英培爾大學農業科學系博士學位」，2014年付現金30幾萬元台幣學費，當時斷斷續續上課約半年，沒有每一堂都到；之後拿到成績單、博士論文、論文口試通過證書，但她沒參加口試，也沒撰寫論文。

根據台肥官網所載，陳右欣登載的學歷為中正大學政治學研究所碩士，與遭質疑的海外博士學位無關。對於是否為假學位案的當事人？陳右欣日前受訪表示，「自己學歷向來只載明中正大學政治學研究所碩士」，並未正面回應。台肥表示，對於惡意抹黑、損害總經理名譽及影響公司股東權益的行為，深表遺憾，並保留法律追訴權。

國民黨指出，朝野立委曾呼籲陳右欣應出面說明，明明是個人爭議，卻躲在台肥背後要公司發聲明，不敢站出來捍衛自己名譽。對於台肥表示陳右欣學歷查核屬實，也遭批是「偷換概念」。

牛煦庭表示，陳右欣的學歷問題是一回事，但其資歷專業是否足以勝任，更該受社會公評；國營事業內部也不是沒有勤勤懇懇、從基層歷練上來的專業人才，若每次高層管理都要從其他地方派任，而且才剛發布，就先要幫她處理一堆負面新聞，難保不會寒了基層的心。

國民黨 賴清德

上一則

黨內鬥爭？ 邱臣遠擬戰竹北爆性騷疑雲自請調查

下一則

黑白集／政治人物吵小恩小怨 不怕選民看了厭煩嗎？

延伸閱讀

傳將重啟國共論壇 鄭麗文拜會馬英九聚焦兩岸破冰

傳將重啟國共論壇 鄭麗文拜會馬英九聚焦兩岸破冰
馬英九分享馬習會經驗 叮囑鄭麗文訪中「別穿高跟鞋」

馬英九分享馬習會經驗 叮囑鄭麗文訪中「別穿高跟鞋」
賣假學歷刑期88年…前科大校長逃匿 檢竟用20年前照片通緝

賣假學歷刑期88年…前科大校長逃匿 檢竟用20年前照片通緝
不到40歲的台肥總經理…陳右欣「勵志故事」將反噬賴總統

不到40歲的台肥總經理…陳右欣「勵志故事」將反噬賴總統

熱門新聞

林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

2026-01-20 12:59
曾參與人質搶救任務的余靖，目前是網路安全新創公司Blackpanda執行長。本報系資料庫

搶救人質成名…「綠扁帽」台裔余靖創業也在行 近7億到手

2026-01-16 09:52
俄羅斯莫斯科的謝列梅捷沃機場，中國遊客在歡迎活動中與工作人員跳舞。(新華社檔案照)

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會：旅行社可停牌

2026-01-16 08:39
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
華航空服員被爆出接連兩次在澳洲同一家飯店釀淹水意外。圖為華航機組人員示意圖，非新聞當事人。 (聯合報系資料照)

奧客行為遭曝 華航2空姐釀澳洲飯店客房淹水拒賠償

2026-01-14 22:28
路永佳出席新書「希望的種子」公益發表會。記者林士傑／攝影

曾中風又罹癌 89歲連戰健康狀況曝光了

2026-01-14 12:23

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴