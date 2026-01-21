我的頻道

刺殺前日相安倍晉三 兇手山上徹也被判無期徒刑

鮪魚罐疑染肉毒桿菌 召回後竟誤送全美多家超市

去年5833萬人次…台灣航空運量有望創高 外籍客僅856萬人次回溫慢

記者胡瑞玲／台北21日電
去年全年航空運量達5833萬人次，不過絕大多數都是載台灣人出入境。圖為前往南韓的旅客正在桃園機場報到櫃檯報到。(本報資料照片)

航空市場持續升溫，去年全年運量達5833萬人次，逼近疫情前5992萬人次，今年預估可達6200萬人次，創下歷史新高。然而根據觀光署統計，截至去年11月底，抵台旅客僅762萬多人次，顯示台灣航空市場雖然熱門，絕大多數卻都是載台灣人進出境，外籍旅客則顯得回溫龜速。

民航局昨舉辦79周年局慶。民航局長何淑萍表示，冬季班表國際線飛航107個航點，航班數已攀升至每周平均2981班，相較前期夏季班表每周多出124班，並正式超越2019年疫情前的每周2957班，反映國際線復甦態勢穩固，航空市場前景暢旺。

根據民航局統計，目前台灣每周飛日本800多班、南韓500多班，其中台灣往返日韓、中東、歐美與東南亞的航班數，均已超越2019年疫情前。其中以中東恢復比率最多，達214%，北美恢復140%次之，日韓則恢復125%；港澳與大陸地區配合兩岸政策與市場需求，分別恢復80%、51%。

何淑萍說，去年全年運量5833萬人次，已逼近疫情前5992萬人次水準，評估今年運量可望在此基礎上往上推升，突破疫情前數字，達到6200萬人次。

不過觀光署統計，去年截至11月止，到台旅客僅762萬餘人次，全年預估約856萬人次，反觀出國旅客則高達1738萬人次，出入境逆差近千萬人次。

若和疫情前相比，2019年同期，到台旅客則有高達1072萬餘人次，顯示從2022年疫後國門開放至今3年多，赴台國際客僅恢復約七成水準。

交通部觀光署表示，去年來台旅客初估約856萬人次，較前年增加70萬人次，顯示國際客源持續回流；另根據聯合國觀光組織（UN Tourism）最新統計，台灣國際觀光收入排名已升至全球第36名，顯示鎖定高產值客群、提升消費深度的策略已逐步發揮效果。

觀光署強調，不以人次數為單一目標，將繼續強化台灣多樣旅遊型態及景點塑造，期待拉長國際旅客在台停留天數、增加重遊率來提升台灣觀光體驗。

