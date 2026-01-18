我的頻道

中國5年內侵台機率30% 紐時：現在台灣須提防北京1作戰

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

黑白集／辨臉領錢，人民變臉？

目前有多家銀行加入臉部辨識ATM的試辦行列，只要是戴口罩、墨鏡或安全帽，遮蔽到臉部辨識，就可能發出警示音。（記者曾學仁／攝影）
政府為打詐，打算在ATM增設臉部辨識功能，只要戴口罩、墨鏡或安全帽，未能「全臉」領錢，就會發出警示音。但根據民眾在試辦機台的反饋，卻是不乏擾民之怨。

警政署提出ATM增設臉部辨識構想，希望有助逮到車手；行政院也想強化打詐績效，便由金管會出面召集相關部會及銀行討論。既然政策有助打詐，為何未獲普遍支持？原因就在於效果有限，又無法應對社會萬端情狀，很容易就被詐團找到突破點。

例如ATM就算加裝臉部辨識，因仍無法直接限制提領，頂多只能預警或鎖定影像。又如試辦時有身高太矮或是坐輪椅者因「搆不著」辨識鏡頭，只能望機興嘆；甚至因眉淡或瀏海以致無法完整辨識者，都可能被ATM視為「嫌疑犯」。尤其在本該戴口罩防感染的醫院，難道就要為提款撤防？但若是限制提領，民怨勢將暴增。

金管會會議最後仍決定，由警政署提供車手較常去的ATM開始改裝。但詐團真會在意讓「可割可棄」的車手多跑幾個ATM？而以詐團分層轉移詐款的手段及速度，就算逮到車手，恐也無助追回詐款。

大家都期望政府有效打詐，但去年9月才因銀行對靜止帳戶採取鎖戶措施，造成很大民怨；如果沒有周全配套即全面實施「辨臉領錢」，屆時引發ATM之亂，人民必將「變臉」。

臉部辨識

