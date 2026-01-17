中榮廠商執刀案…3醫記申誡 未來入手術室須向院長報備

我的頻道

記者翁唯真／台北17日電
台中榮總3名醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術，衛福部醫事司長劉越萍說，中榮已經承諾未來廠商進入手術室的審核權限，將由原本的「科主任決定」提升至「院長核可」。(記者翁唯真／攝影)
台中榮總遭爆放任無照醫材廠商執行手術，且為期三年。中榮內部調查報告於前天、最後截止日送交衛福部。衛福部醫事司長劉越萍表示，審閱中榮內部調查，遭爆料的3名醫師坦承放行廠商進手術室，院方已對3名醫師各記一次申誡，台中市衛生局將於兩周內完成對中榮案的調查，依法裁處。

中榮3名神經外科醫師遭投訴放任無醫師資格的醫材廠商進入手術房內，甚至直接執刀，醫師則在一旁插手納涼，觀看廠商進行內視鏡手術，且無照廠商執刀已至少三年以上，粗估影響至少180名病人。

劉越萍說，中榮的內部調查報告顯示，3名醫師皆違反院方於2005年制定的手術室規範，三名醫師未依照院內標準作業流程，讓廠商進入管制區，且報備程序不完整，3人已被記一次申誡。她強調「每位醫師都是資優生，被記申誡是很丟臉的事」。

劉越萍表示，中榮已經承諾未來廠商進入手術室的審核權限，將由原本的「科主任決定」提升至「院長核可」。

雖然加嚴相關規定，但中榮報告中稱，廠商雖違規進入手術室，並未執行醫療行為，對該部分不會單方面採信中榮的內部報告，將由台中市衛生局進一步調查，必定會將行政調查的程序做滿，釐清事實，以此作為後續裁處以及制度調整的依據。

衛福部計畫於農曆年前，會同醫策會專家於中榮進行「評鑑追蹤輔導訪查」，確認院方的改革流程是否精確執行並解決痛點，年後彙整專家意見，作為未來訂定全國一致性手術室指引的重要參考。

