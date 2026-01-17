我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

南投900歲塔塔加大鐵杉 原幹心腐朽逾50% 治療2年回春

記者江良誠／南投17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
南投信義鄉塔塔加遊憩區地標「塔塔加大鐵杉」樹齡至少900年，樹形如巨大綠傘，卻患病樹幹心材腐朽逾50%。玉管處與台大實驗林啟動跨領域診治，歷經2年照護，樹勢逐步回穩，並拍攝科普短片記錄護樹歷程，深化環境教育與生態保育理念。(攝影／記者江良誠)
南投信義鄉塔塔加遊憩區地標「塔塔加大鐵杉」樹齡至少900年，樹形如巨大綠傘，卻患病樹幹心材腐朽逾50%。玉管處與台大實驗林啟動跨領域診治，歷經2年照護，樹勢逐步回穩，並拍攝科普短片記錄護樹歷程，深化環境教育與生態保育理念。(攝影／記者江良誠)

南投縣信義鄉塔塔加遊憩區地標「塔塔加大鐵杉」，樹齡至少900年，樹幹心材腐朽比例超過50%。玉管處與台大實驗林管理處啟動跨領域診治計畫，歷經2年照護，老樹健康逐漸恢復，並拍攝科普短片記錄護樹歷程，深化環境教育。

塔塔加大鐵杉位於信義鄉東埔村，海拔2740公尺，樹形如巨大綠傘，是塔塔加遊憩區重要自然地標。玉管處巡查時，發現大鐵杉出現樹勢衰弱情形，與台大實驗林管理處合作，邀集森林育林學、植物病蟲害學等領域學者進行聯合現勘與診斷。

2023年起，台大森林系教授王亞男、植物病蟲害學系博士孫岩章等專家參與診斷，確認老樹長期承受多種生物性與非生物性逆境，導致樹勢衰退。台大實驗林植物醫學中心蕭文偉博士團隊擬定5年診治計畫，於2024年2月展開系統性健檢與照護。

診治過程中，團隊運用光達技術、VTA樹木目視診斷及樹勢檢測，發現樹幹心材腐朽比例超過50%。經持續改善生長環境與專業照護，歷經2年，大鐵杉的整體健康與樹勢已逐步回穩，展現初步成效。

蕭文偉表示，大鐵杉不僅是國人共同記憶，更是重要的生物棲地，樹體附生苔蘚等非維管束植物，以及13種維管束植物，包含台灣杜鵑、玉山一葉蘭、中孢書帶蕨與台灣特有種檜居膜蕨等珍稀物種，顯示其在高山生態系中的關鍵角色。

玉管處委託專業團隊拍攝「空天之寓-塔塔加大鐵杉診治計畫」科普短片，完整記錄診治與生態監測成果。玉管處長盧淑妃表示，將結合國土保育與生物多樣性理念，引入企業ESG行動，為後代留下永續的自然環境。

台大

上一則

台美關稅底定／專家：人才、技術流失 短多長空

下一則

台美關稅底定／汽車稅率歸零？市占率將大洗牌

延伸閱讀

台900歲塔塔加大鐵杉回春 歷經2年診治樹勢逐步恢復

台900歲塔塔加大鐵杉回春 歷經2年診治樹勢逐步恢復
玉山前峰山徑遭噴漆10多處 山友批毀容 玉管處緝兇

玉山前峰山徑遭噴漆10多處 山友批毀容 玉管處緝兇
南投縣長選戰 綠推牙醫温世政挑戰許淑華

南投縣長選戰 綠推牙醫温世政挑戰許淑華
南投家暴夫往妻住處丟鞭炮 違反保護令判2月

南投家暴夫往妻住處丟鞭炮 違反保護令判2月

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
（中央社）

陸媒稱小紅書在台遭禁逾月熱度不減 實際情況是…

2026-01-11 09:13
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
松山警方查獲取款車手，查扣手機、假勞動契約、2000元台幣等證物。(記者翁至成／翻攝)

台女遭騙投資虛擬幣 兩個月噴掉上千萬

2026-01-08 21:48
蔡昌鈺。（蔡昌鈺提供）

根據腦波狀態準備應考科目 他用睡前滑手機療癒法兩年考取會計師

2026-01-10 18:09
連勝武（右）和路永佳一起出席新書「希望的種子」公益發表會。（記者林士傑／攝影）

連勝武4年前爆婚外情 今和老婆路永佳同框 婚姻現況曝光

2026-01-14 08:54

超人氣

更多 >
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議