AI需求強勁 魏哲家憂台灣電力 經部：2032年前沒問題

記者簡永祥、洪安怡／台北16日電
台積電董事長魏哲家（中）15日主持法說會，公布去年第4季財報，魏哲家坦言擔心台灣的電力供應。財務長黃仁昭（右）、法人關係處處長蘇志凱（左）陪同出席。（記者林俊良／攝影）
台積電董事長暨總裁魏哲家昨天表示，AI需求是真實的，但他擔心台灣的電力供應議題，電力充足才能不受限制地擴展產能。他也說，觀察美國電力供應與相關基礎設施，目前一切順利，台積電仍積極減少產能供需缺口。

台積電昨舉行法說會，近期投資圈關注AI泡沫化議題，魏哲家重申AI相關應用的結構性成長正處於初期階段，他說，過去3個月他親自與客戶、客戶的客戶深度溝通，發現雲端服務供應商（CSP）需求產能強烈的訊號，他並和這些客戶確認財務狀況，「有的客戶財務狀況還比台積電好」，因此持續推升資本支出，以因應客戶未來強勁需求。

魏哲家預測今年晶圓代工產業平均成長率約14%，台積電受惠AI晶片對先進製程和先進封裝強勁需求，年增將達30%。這也意謂全球晶圓代工產業，在成熟製程仍面臨沉重競爭壓力；台積電因AI晶片訂單持續暢旺，今年仍會一枝獨秀，還是強勁成長一年。

魏哲家也表示，未來3年台積電的資本支出會進入另一波高原期，投資龐大的資本支出，將會在2028年到2029年量產，以滿足客戶強勁需求。他舉AI加速器（指GPU）去年占台積電營收約8%，今年會大舉躍升約中十位數（約14%到16%），成長非常強勁。

法人關切電力供應如何滿足AI資料中心龐大運算需求時，魏哲家說，台灣電力供應議題的確需要關注，台積電需要充足電力，產能才不會受限，台積電也關注美國電力供應，例如在美國有關電力供應相關冷卻系統，整體來看，台積電繼續縮短產能供應與需求之間的落差。

據了解，台積電在海外設新廠包含美國、日本及德國等地已獲得穩定的供電承諾，在台灣擴產的電力供應也是業界關注狀況。台灣半導體產業協會（TSIA）先前指出，台灣目前的能源政策路徑，已出現諸多問題，衝擊產業國際競爭力，並提出包括提高供電穩定性、強化低碳能源供給、檢討綠能法規不合理限制等三大建議。雖然政府承諾供電，但長期能源政策大方向不明，讓半導體製造業擔心在台灣投資擴產能否有穩定電力。

經濟部次長何晉滄回應，據政府最新電力供需評估結果，已將AI產業與半導體先進製程擴產的用電需求納入考量，台灣在2032年前的電力供應不會有問題、絕對充足，呼籲各界放心。台電也回應，配合政府滾動檢討全國電力供需情形，政府對於未來產業用電發展均有妥適規畫。

台積電 AI 魏哲家

