我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年訪美遊客跌6% 這幾國觀光客大減

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓被抓走七人

台900歲塔塔加大鐵杉回春 歷經2年診治樹勢逐步恢復

記者江良誠／南投即時報導
塔塔加大鐵杉不僅是著名地標，本身也是重要生物棲地。(記者江良誠／攝影)
塔塔加大鐵杉不僅是著名地標，本身也是重要生物棲地。(記者江良誠／攝影)

南投縣信義鄉塔塔加遊憩區地標「塔塔加大鐵杉」，樹齡至少900年，樹幹心材腐朽比例超過50%。玉管處與台大實驗林管理處啟動跨領域診治計畫，歷經2年照護，老樹健康逐漸恢復，並拍攝科普短片記錄護樹歷程，深化環境教育。

塔塔加大鐵杉位於信義鄉東埔村，海拔2740公尺，樹形如巨大綠傘，是塔塔加遊憩區重要自然地標。玉管處巡查時，發現大鐵杉出現樹勢衰弱情形，與台大實驗林管理處合作，邀集森林育林學、植物病蟲害學等領域學者進行聯合現勘與診斷。

2023年起，台大森林系教授王亞男、植物病蟲害學系博士孫岩章等專家參與診斷，確認老樹長期承受多種生物性與非生物性逆境，導致樹勢衰退。台大實驗林植物醫學中心蕭文偉博士團隊擬定5年診治計畫，於2024年2月展開系統性健檢與照護。

診治過程中，團隊運用光達技術、VTA樹木目視診斷及樹勢檢測，發現樹幹心材腐朽比例超過50%。經持續改善生長環境與專業照護，歷經2年，大鐵杉的整體健康與樹勢已逐步回穩，展現初步成效。

大鐵杉樹形如巨大綠傘，是塔塔加知名地標。(記者江良誠／攝影)
大鐵杉樹形如巨大綠傘，是塔塔加知名地標。(記者江良誠／攝影)

塔塔加大鐵杉不僅是著名地標，本身也是重要生物棲地。(記者江良誠／攝影)
塔塔加大鐵杉不僅是著名地標，本身也是重要生物棲地。(記者江良誠／攝影)

蕭文偉表示，大鐵杉不僅是國人共同記憶，更是重要的生物棲地，樹體附生苔蘚等非維管束植物，以及13種維管束植物，包含台灣杜鵑、玉山一葉蘭、中孢書帶蕨與台灣特有種檜居膜蕨等珍稀物種，顯示其在高山生態系中的關鍵角色。

玉管處委託專業團隊拍攝「空天之寓-塔塔加大鐵杉診治計畫」科普短片，完整記錄診治與生態監測成果。玉管處長盧淑妃表示，將結合國土保育與生物多樣性理念，引入企業ESG行動，為後代留下永續的自然環境。

▲ 影片來源： YouTube＠玉山國家公園（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

台大

上一則

星宇航空15日首航鳳凰城 未來規劃將以A350-1000營運

下一則

有藏鏡人？藍委爆：菸酒商獲4550萬軍備子彈標案

延伸閱讀

玉山前峰山徑遭噴漆10多處 山友批毀容 玉管處緝兇

玉山前峰山徑遭噴漆10多處 山友批毀容 玉管處緝兇
隨張杰熱舞 謝娜被酸像大媽 霸氣回應了

隨張杰熱舞 謝娜被酸像大媽 霸氣回應了
奶茶變成準毒品？霸王茶姬陷咖啡因爭議

奶茶變成準毒品？霸王茶姬陷咖啡因爭議
戲說從頭／「驕陽似我」大玩地域梗 帶動江蘇文旅熱

戲說從頭／「驕陽似我」大玩地域梗 帶動江蘇文旅熱

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
（中央社）

陸媒稱小紅書在台遭禁逾月熱度不減 實際情況是…

2026-01-11 09:13
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
松山警方查獲取款車手，查扣手機、假勞動契約、2000元台幣等證物。(記者翁至成／翻攝)

台女遭騙投資虛擬幣 兩個月噴掉上千萬

2026-01-08 21:48
蔡昌鈺。（蔡昌鈺提供）

根據腦波狀態準備應考科目 他用睡前滑手機療癒法兩年考取會計師

2026-01-10 18:09
連勝武（右）和路永佳一起出席新書「希望的種子」公益發表會。（記者林士傑／攝影）

連勝武4年前爆婚外情 今和老婆路永佳同框 婚姻現況曝光

2026-01-14 08:54

超人氣

更多 >
對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方
4星座過40歲沒煩惱 金牛事業步正軌、他在業界建威望

4星座過40歲沒煩惱 金牛事業步正軌、他在業界建威望
咖啡是代謝助攻王 營養師：這種咖啡效果最好

咖啡是代謝助攻王 營養師：這種咖啡效果最好
台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕
川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」

川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」