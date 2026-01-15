我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華清池楊貴妃露點雕像遭舉報不雅 中官媒：扼殺創作活力

Grok「火辣模式」替真人脫衣惹議 馬斯克不敵全球壓力讓步了

藍委馬文君再曝：菸酒、五金零售批發商也改賣子彈

記者李成蔭／台北15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨立委馬文君揭露，國軍明明有能力及產能生產步槍鋼心彈，卻也向外採購，中間每顆價差4元台幣，而標案居然是由「菸酒、食品及五金零售批發」公司得標。（圖／立委馬文君提供）
國民黨立委馬文君揭露，國軍明明有能力及產能生產步槍鋼心彈，卻也向外採購，中間每顆價差4元台幣，而標案居然是由「菸酒、食品及五金零售批發」公司得標。（圖／立委馬文君提供）

國防部近期採購案頻引爭議繼裝修公司賣炸藥、茶葉行拿下國防伺服器標案後，國民黨立委馬文君揭露，國軍明明有能力及產能生產步槍鋼心彈，卻也向外採購，中間每顆價差4元，而標案居然是由「菸酒、食品及五金零售批發」公司得標，國防部應徹底調查，別再自欺欺人。

國防部對外採購子彈引發藍綠立委口水大戰，馬文君昨天質疑，軍備局去年為國軍生產步槍鋼心彈，每一顆平均14.4元（台幣，下同），但在205廠產能足夠的情況下，仍以18.8元的價格向外採購，其中4元的價差到底由誰賺走了，國防部應該說明清楚。

馬文君稍早再指出，關於該子彈採購案，軍備局已在去年底決標，對外採購5.56公厘步槍鋼心彈、5.56公厘步槍空包彈、7.62公厘機槍空包彈、9公厘手槍彈等彈藥；其中9公厘手槍彈共採購350萬發、採購金額4550萬元。

馬文君揭露，該案由「台灣禾亞國際有限公司得標」，該公司在109年成立、位於台中，先前主要從事菸酒、食品及五金零售批發，且根據經濟部商工登記網、台灣公司網等網站查詢，禾亞至今未投標過任何政府標案，但卻在去年6月，變更營業項目，增加槍砲彈藥輸出入、槍枝保養業，也很湊巧不到半年時間，就投標軍備局這件子彈採購案，拿下9公厘手槍彈、4550萬元的標案。

馬文君還曝，根據公司登記在台中市北屯區的地址，是一戶有庭院的透天宅，又是一間深藏不露的大軍火商。她質疑，軍備局兵工廠有子彈的產能量能、價格也便宜，卻要外包採購，結果剛好就由沒軍工背景、半年前才變更營業項目的台灣禾亞公司得標，一切的不合理又變得合理。

馬文君提到，這次採購案彷彿是去年「RDX海掃更」炸藥案翻版，台南福麥裝修公司沒軍事背景、沒處理經驗，就拿下具高度機敏的炸藥原料案；同時另個共通點，RDX原料與子彈，都是國軍原本能生產、產線產量充足的軍品，但卻在近期突然不做，改外包採購，恰巧就有幾間公司知道門路，在短時間變更營業項目，投標、得標。

馬文君批評，如此狀況一而再，再而三發生，也不知道是超思第二，還是第三，不知道有多少藏鏡人躲在這些公司背後，透過關係專吃這些標案，大賺國防預算，請國防部不要再自欺欺人，徹底調查、提出說法。

國防部 國民黨

上一則

出戰澳網1分大滿貫賽 周杰倫國籍列「CHN」非「TPE」

下一則

圓10年前的夢…美攀岩家1月24日挑戰徒手獨攀101

延伸閱讀

公文逐段標機密等級 國防部挨轟天兵政策 在野：暴露情報價值

公文逐段標機密等級 國防部挨轟天兵政策 在野：暴露情報價值
戰時去中心化指揮變責任下放 台立委警告：別讓基層官兵承擔國家風險

戰時去中心化指揮變責任下放 台立委警告：別讓基層官兵承擔國家風險
裝修公司承攬炸藥軍購…顧立雄：只要能驗收不必管公司名

裝修公司承攬炸藥軍購…顧立雄：只要能驗收不必管公司名
5.9億炸藥案打破採購規章 藍諷如小吃店買快篩 超思買巴西蛋

5.9億炸藥案打破採購規章 藍諷如小吃店買快篩 超思買巴西蛋

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
（中央社）

陸媒稱小紅書在台遭禁逾月熱度不減 實際情況是…

2026-01-11 09:13
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
松山警方查獲取款車手，查扣手機、假勞動契約、2000元台幣等證物。(記者翁至成／翻攝)

台女遭騙投資虛擬幣 兩個月噴掉上千萬

2026-01-08 21:48
蔡昌鈺。（蔡昌鈺提供）

根據腦波狀態準備應考科目 他用睡前滑手機療癒法兩年考取會計師

2026-01-10 18:09
連勝武（右）和路永佳一起出席新書「希望的種子」公益發表會。（記者林士傑／攝影）

連勝武4年前爆婚外情 今和老婆路永佳同框 婚姻現況曝光

2026-01-14 08:54

超人氣

更多 >
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉
每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命
CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道
ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議