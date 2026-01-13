紀念義舉 北車隨機傷人案「挺身而出」 北捷M8設余家昶紀念碑

我的頻道

記者邱書昱／台北即時報導
余家昶永久紀念碑位在M8出口。（台北捷運公司提供）
余家昶永久紀念碑位在M8出口。（台北捷運公司提供）

北捷台北車站去年12月19日發生隨機傷人事件，見義勇為的余家昶不幸罹難，為紀念余先生義舉，北捷在M8出口通道牆面設置紀念碑，表達最深的敬意與懷念。

北捷表示，為感念余家昶先生於1219事件見義勇為、捨己救人的崇高精神，台北捷運公司在捷運台北車站B1層通往M8出口的通道牆面，設置永久紀念牌，表達對余家昶先生最深的敬意與懷念。

北捷說，今年1月13日由北市副市長林奕華、北捷董事長趙紹廉率相關主管參與揭示儀式。

北捷說明，紀念牌材質以不鏽鋼設計製作，象徵余先生永垂不朽的精神。由於該處通道是旅客進出車站的重要動線，提醒現場勿放置花束或物品，以維持走道暢通與安全。

紀念碑全文為，「余家昶先生見義勇為殉難紀念」余家昶先生2025年12月19日傍晚於捷運台北車站，面對隨機攻擊事件挺身而出，奮力阻止犯案者引燃更多爆裂物，使現場眾多旅客免於更大傷亡。然而，余先生因此遭受致命攻擊，不幸罹難。危急時刻，見義勇為、捨己救人，其義行令人動容，精神永存人心。」

紀念碑文末寫下，正氣長存、浩然永在，台北大眾捷運股份有限公司敬立，願先生安息，英勇精神永垂不朽。

北捷工作人員揭下余家昶永久紀念碑。（台北捷運公司提供）
北捷工作人員揭下余家昶永久紀念碑。（台北捷運公司提供）

