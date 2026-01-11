台公教年金停砍 銓敘部重審退休金：18萬退休者先拿原本金額

我的頻道

記者鄭媁／台北12日電
立法院三讀通過停砍公教年金相關法案。銓敘部說，需重新審定近18萬名已退休公務人員的退休所得替代率，在完成重新審定前，暫先依原規定發給退休金，待系統修正完成，就會依規定辦理。圖為銓敘部。(中央社)
台灣立法院去年底三讀通過停砍公教年金相關法案。立法院司法及法制委員會今邀考試院秘書長劉建忻、銓敘部長施能傑等人專題報告並備詢。銓敘部報告指出，需重新審定近18萬名已退休公務員的退休所得替代率，正調整作業系統，推估約需半年；在完成重新審定前，暫先依原規定發給退休金，待系統修正完成，即依規定辦理。

「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文去年在立法院三讀修正，自2024年起停砍公務員年金，且公務員退休後所領月退休金，在消費者物價指數（CPI）累計成長率達正5%時，應依該成長率調整。

劉建忻在考試院書面報告指出，因修法後將使退撫基金提前用罄，使考試院難以順遂推行使基金永續的憲定職掌，考試院已向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分；在憲法法庭判決前，銓敘部將秉於合法合憲原則，執行各項作業，待完成相關審定作業後，即可依規定辦理。

銓敘部報告指出，退撫法修正條文自2025年12月28日起生效，本於合法合憲處理原則，銓敘部已在今年1月2日下達通案執行措施。

依規定，退休公務員在法律生效後的退休所得替代率，改以退撫法附表三所列2023年1月1日至2023年12月31日退休所得替代率上限認定；在法律生效前的退休所得替代率，仍依原規定辦理。

銓敘部指出，因有近18萬名已退休公務員的退休所得替代率需重新審定，銓敘部正依新修正規定調整作業系統，時程推估約需半年，在完成重新審定前，暫先依原規定發給退休金，待系統修正完成，就會重新審定退休人員每月退休所得，再依規定辦理。

至於月退隨CPI調整部分，銓敘部表示，適用對象為調整方案實施時，仍在支領定期退撫給與者，包括修法前、後退休生效者都適用。

