貝克漢家族裂痕加劇 長子發函切割：只能透過律師聯絡

16歲曾引退 20歲華裔花滑明星劉美賢要征戰冬奧

彰化鄉長發白包是紅包4倍…台灣偏鄉「超高齡化」堪憂

記者簡慧珍、黃于凡／綜合10日電
台灣正式邁入超高齡社會，內政部統計至去年12月底人口數為2329萬9132人，連續負成長，12月新生兒為9027人，而65歲以上人口數為467萬3155人，占20.06%。(本報資料照片)
台灣正式成為「超高齡社會」國家，嘉義縣65歲以上人口高達24.11%，僅次於台北市；嘉義縣鹿草鄉老年人口更高達31.24%，恐為全台最高。同樣面臨嚴重高齡化的彰化縣，有鄉長指出，去年公所發出的白包多達250個，發出的紅包僅45個，感慨偏鄉人口「生不如死」，盼中央救救高齡偏鄉。

根據內政部統計，65歲以上人口比率最高為台北市，其後依序為嘉義縣、南投縣、基隆市、屏東縣、雲林縣、花蓮縣、澎湖縣、台東縣、高雄市、宜蘭縣、台南市、苗栗縣、新北市、嘉義市、金門縣、台中市、連江縣、新竹市以及新竹縣。

嘉義縣近5年人口快速下滑，人口減少逾2萬人，而鹿草、義竹、六腳3個鄉的老年人口比率超過3成，以鹿草鄉占比達31.24%居全縣最高。嘉義縣府社會局表示，已增加長照預算等確保長者在地安老，同時也優化托育環，盼能延緩人口流失。

同樣老化嚴重的彰化縣，高齡人口多達1.4萬多人的大城鄉，其鄉長陳玉照說，去年公所生育津貼發出45個紅包，但同時間告別式奠儀包出250個白包，過去5年大城鄉被廢掉3所國小，都會區卻不斷蓋新學校，年輕人找不到工作只能外移，留在家鄉的都是老人，偏鄉發展長期被冷落。

