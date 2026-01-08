我的頻道

明州女子遭擊斃：聯邦執法過當 爭議再成風暴核心

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

讓飛行員陷險境…F-16AM戰機飛28年 僅換約1成零件

台灣新聞組／台北8日電
空軍花蓮基地一架F-16AM單座戰機在花蓮豐濱外海失聯。（中央社）
空軍花蓮基地一架F-16AM單座戰機在花蓮豐濱外海失聯。（中央社）

F-16AM戰機失事，空軍前副司令張延廷昨指出三大關鍵問題，機體僅換10%零件導致可靠度下降、台灣海洋氣候侵蝕電子系統，及夜航空間迷向風險，呼籲政府優先向美方爭取自動防撞地系統提前到位，避免更多飛行員陷入險境。

張延廷說，相關戰機服役已28年，僅更換相位陣列雷達、抬頭顯示器、部分發動機、起落架與火控系統等約10%零件，其餘8成系統皆為老舊品項，地面檢查看似良好，但空中氣壓、高度與溫度變化會讓零件失效，安全度大幅下降。此外，花蓮機場緊鄰海邊，海風帶來高鹽分與高濕度常達80%，遠超美國或大陸氣候的40%水平，不利電子元件，台灣不能只參考美國標準，應制定更嚴格規範。

他也指出，夜航時能見度極低，尤其遇厚雲層2500呎至5000呎惡雲與亂流產生錯覺，飛行員易陷空間迷向。ＭＭＣ故障時，飛行員須信賴儀表，卻又遇儀表失靈，雙重失效即成死局，此為「最惡劣狀況」，飛行員恐凶多吉少。

有網友爆料，F-16AM/BM機隊經升級後，記憶體計算容量不足、程式不穩定導致模組化任務電腦ＭＭＣ失效頻率很高，不但效能不如未升級前的Block20，夜間出狀況根本是災難。空軍司令部督察長江義誠表示，失事戰機在飛訓過程確實報告ＭＭＣ故障，但並未回報是哪些裝置，以及究竟是一級或二級故障。

五聯隊後勤科長丁尉軒說，失事的6700號機近半年並未有ＭＭＣ故障，鳳展構改完成後，每批戰機都要下載故障資料參數供美方研析，並要求提升系統可靠度。廿七作戰隊長周明慶說，ＭＭＣ失效有區分好幾級，事發當晚飛行路徑已無法顯示，飛行員無法參考姿態。

江義誠指出，辛柏毅在編隊過程呼叫失散及高度消失，不排除可能在進雲過程中影響編隊操作，產生一些問題，使高度持續下降到光點消失。辛柏毅雖依程序3次呼叫跳傘，但目前尚未收到信標機訊號，也無事證證明確實彈射跳出。一名退役蔡姓飛官說，飛行員彈射後求生裝備上的海水釋放器碰到海水會自動炸開，使得飛行員可浮在水面上，目前顯示求生裝備可能出問題。

目前法系幻象戰機飛行員配有防寒飛行衣，但F-16及經國號戰機部隊均未採購。江義誠說，台方已按軍售模式向美國採購，慢速機部分已經交貨，戰鬥機則計畫今年交貨。

資深退役個裝士官提醒，防寒衣僅是提供飛行員較長的耐寒待救時間，但仍會受當下水溫、風力及體感溫度甚至滲水等影響，呼籲建立盡速定位並搜救失事者的可靠裝備。

