失事戰機沒有防撞地系統…藍委轟早已付款 卻至今沒到貨

台灣新聞組／台北8日電
F-16AM墜海前關鍵1分鐘 製表／林麗玉、王燕華、王思慧、李人岳
F-16AM墜海前關鍵1分鐘 製表／林麗玉、王燕華、王思慧、李人岳

飛官辛柏毅失事，國防軍購成焦點。國民黨立委馬文君說，國防部昨天記者會揭露3項真相，辛柏毅所駕駛的戰機任務電腦故障、沒有防撞地系統，甚至沒有防寒飛行衣；她指出，自動防撞地系統是「鳳展專案」一部分，國防部2023年宣稱會在2025年前完成安裝，但現在別說完成，根本沒有到貨，民進黨國防預算愈編愈多，錢到底花去哪？

立委徐巧芯說，去年12月她就質詢空軍現役戰機加裝自動防撞地系統的進度，因為自動防撞地系統能根據戰機速度、航向、地形資訊等，判斷飛機是否有衝撞地面、海面的可能；若飛行員沒反應，機體將自動恢復穩定姿態及高度，避免飛機墜落。

徐巧芯指出，自動防撞地系統計畫是鳳展專案的一部分，自2018年開始評估，多年來還看不到影子，且根據國防部報告，計畫要在2024年完成，結果到2025年系統裝機的進度是零，一架戰機都還沒完成；空軍參謀長李慶然曾答詢，美方各種測試和軟體等問題造成計畫延宕，目前全案要等到2027年才能完成全機隊布線、裝機完畢。

徐巧芯批評，自動防撞地系統案，國軍已經付了錢，卻根本沒有完成，賴政府彷彿對這狀況完全沒感覺，到底軍費都花在什麼地方？又拿到什麼軍購？

國民黨立院黨團表示，出事的戰機日前才因電腦故障報修，疑似再次故障，國防部枉顧裝備妥善率不足的事實，超時出勤、超時戰備，拿國軍官兵性命當人肉盾牌，必須盡速提出完整報告。民進黨2016年執政以來，兩岸對立情勢高漲，導致海、空軍頻繁出勤，裝備妥善率逐年下降，官兵勤務倍增，萬物皆漲只有國軍薪資不漲，官兵提前報退人數創歷史新高，政府應立即編列立法院三讀通過的軍人加薪預算，才是良策。

民進黨立委王定宇說，台灣冬季水溫偏低，希望飛官能撐得夠久，讓搜救單位可以找到，防寒衣相當重要，目前幻象、慢速機飛官都有防寒衣，但這次失事的飛官並沒有，防寒衣交貨期程能否再縮短，希望藍白立委盡快讓國防預算付委審查，讓國軍有足夠資源保護國家。

國民黨立委吳宗憲說，別拿訓練意外扯國防預算，審核預算是要避免浮濫軍購。民眾黨主席黃國昌表示，民進黨政府惡意賴帳才是真正不做正事，不僅無視巨額軍購淪為無底洞，還一再綁架、犧牲國軍福利作為政治肉票，遂行鬥爭在野黨惡行，根本是不折不扣的冷血獨裁者。民眾黨支持軍警消的立場從未改變，並監督各項軍備採購必須如期如質到貨。

