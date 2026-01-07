我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

「股神」接班人亞伯獲加薪 年薪是巴菲特60倍

愛吃雞屁股 偷雞落網3次 黑熊「七里香」遭限制住居

記者王思慧、李柏澔／台北7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿里曼多次前往卓溪養禽場捕食雞隻，牠去年3月間被拍到叼食「外帶」雞隻離去。（圖／截取林保署花蓮分署監視畫面）
阿里曼多次前往卓溪養禽場捕食雞隻，牠去年3月間被拍到叼食「外帶」雞隻離去。（圖／截取林保署花蓮分署監視畫面）

台灣黑熊「阿里曼．西肯」入侵滋擾卓溪鄉部落及養禽場，兩度被捕捉並野放後，去年12月再度回到卓溪持續滋擾山里部落，引發居民恐慌。林保署花蓮分署前天第三次捕獲，考量牠已習慣入侵養禽場覓食，送至台北市立動物園安置，不再野放，也成為台灣首隻為避免侵擾人類聚落而強制收容的黑熊。

花蓮分署指出，阿里曼2024年10月首度出沒於卓溪鄉古風村石平部落周邊，多次闖入養禽場掠食雞隻，驅趕無效後，同年11月捕捉、12月野放，才過3個月，又回原棲地滋擾，後來受困陷阱短期安置。

為讓阿里曼不要再捕食雞隻，特別以家禽為情境，兩度使用非致傷性電刺激設備，試圖建立牠的負面制約反應，去年7月二度野放遠離聚落的山林。

再次野放初期，阿里曼在天然林區活動，沒想到，去年9月起又接近人類活動範圍，10月26日晚間牠一度接近池南國家森林遊樂區，距離僅約400公尺，與鯉魚潭周邊也僅距離約1公里，讓林保署人員相當緊張。

阿里曼10月又回到卓溪鄉，在立山村山里部落及三笠山部落陸續侵擾3處雞舍，即使分署派人驅趕，仍沒跑遠。

且阿里曼食「雞」知味，尤其愛吃雞屁股，被林保署花蓮分署人員戲稱為「七里香」，每隔幾天就到雞舍捕食，讓族人不敢在山上養雞。

林保署見人員驅趕無效，與觀樹基金會、義美環保基金會合作，研發運用無人機即時定位，發射高爆音沖天炮驅離，阿里曼仍頻繁在距離部落僅1、200公尺範圍內活動，讓部落居民相當恐慌。林保署為避免人熊衝突，決定介入並請部落協助捕捉。

經過10多天努力，終於在前天順利捕獲，阿里曼的健康狀況穩定，體重達112公斤，因現有收容機構的大型動物照養空間暫時飽和，林保署洽請台北市立動物園協助安置，已在前天傍晚安全送抵。

花蓮分署副分署長朱懿千表示，抓捕黑熊能讓族人安心過年，尤其阿里曼是成年公熊，更是屢犯，如果攻擊人後果不堪設想。

林保署表示，現有收容中心如台北市立動物園、生物多樣性研究所、屏東科技大學保育類野生動物收容中心等，尚有收容空間，如再有滋擾的黑熊必須長期收容，將協請收容中心就現有欄舍改裝或整修，擴大黑熊的收容量能。

台灣黑熊阿里曼‧西肯被送至台北市立動物園安置。圖為去年捕獲照片。（圖／林保署花蓮...
台灣黑熊阿里曼‧西肯被送至台北市立動物園安置。圖為去年捕獲照片。（圖／林保署花蓮分署提供）

無人機

上一則

跑到哭才喊停…罰8歲童跑操場100圈 師挨罰辯「開玩笑」

下一則

辱罵非醫療暴力？ 拍桌咆哮護理師不罰 北榮院長：很不爽

延伸閱讀

偷雞落網3次 黑熊愛吃雞屁股遭「限制住居」

偷雞落網3次 黑熊愛吃雞屁股遭「限制住居」
馬杜洛落網的AI生成影像氾濫 凸顯AI技術對突發新聞的影響

馬杜洛落網的AI生成影像氾濫 凸顯AI技術對突發新聞的影響
阿里山首傳台灣黑熊闖工寮開冰箱偷吃 鄒族獵人協會曝監控結果

阿里山首傳台灣黑熊闖工寮開冰箱偷吃 鄒族獵人協會曝監控結果
日本新宿刺人案中籍男子落網 傳與護膚店有金錢糾紛

日本新宿刺人案中籍男子落網 傳與護膚店有金錢糾紛

熱門新聞

Newtalk新頭殼今天公布最新民調指出，4位參選人賴瑞隆、邱議瑩、許智傑和林岱樺，對上藍營戰將柯志恩皆勝出；無論在對比式、互比式民調中，賴瑞隆都居領先。圖／Newtalk新頭殼提供

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

2025-12-30 13:30
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
國民黨前立委蔡正元。(本報系資料照)

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

2025-12-31 08:53
解放軍東部戰區在台灣周邊海空域舉行「正義使命-2025」軍事演習，台國防部發布在海上近距離監控安陽艦的畫面。（圖／國防部提供）

冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境

2026-01-01 01:28
示意圖。(本報資料照片)

台董座外遇7年還產子 亡故後髮妻開雲端才發現

2026-01-01 16:41
慣竊毒犯遭關7年後出獄被好心老闆收留，借錢遭拒竟持刀追砍老闆全家。（記者巫鴻瑋／翻攝）

台男出獄獲收留竟砍老闆全家 連12歲童也不放過

2025-12-31 22:08

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火