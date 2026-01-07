愛吃雞屁股 偷雞落網3次 黑熊「七里香」遭限制住居

阿里曼多次前往卓溪養禽場捕食雞隻，牠去年3月間被拍到叼食「外帶」雞隻離去。（圖／截取林保署花蓮分署監視畫面）

台灣黑熊「阿里曼．西肯」入侵滋擾卓溪鄉部落及養禽場，兩度被捕捉並野放後，去年12月再度回到卓溪持續滋擾山里部落，引發居民恐慌。林保署花蓮分署前天第三次捕獲，考量牠已習慣入侵養禽場覓食，送至台北市立動物園安置，不再野放，也成為台灣首隻為避免侵擾人類聚落而強制收容的黑熊。

花蓮分署指出，阿里曼2024年10月首度出沒於卓溪鄉古風村石平部落周邊，多次闖入養禽場掠食雞隻，驅趕無效後，同年11月捕捉、12月野放，才過3個月，又回原棲地滋擾，後來受困陷阱短期安置。

為讓阿里曼不要再捕食雞隻，特別以家禽為情境，兩度使用非致傷性電刺激設備，試圖建立牠的負面制約反應，去年7月二度野放遠離聚落的山林。

再次野放初期，阿里曼在天然林區活動，沒想到，去年9月起又接近人類活動範圍，10月26日晚間牠一度接近池南國家森林遊樂區，距離僅約400公尺，與鯉魚潭周邊也僅距離約1公里，讓林保署人員相當緊張。

阿里曼10月又回到卓溪鄉，在立山村山里部落及三笠山部落陸續侵擾3處雞舍，即使分署派人驅趕，仍沒跑遠。

且阿里曼食「雞」知味，尤其愛吃雞屁股，被林保署花蓮分署人員戲稱為「七里香」，每隔幾天就到雞舍捕食，讓族人不敢在山上養雞。

林保署見人員驅趕無效，與觀樹基金會、義美環保基金會合作，研發運用無人機 即時定位，發射高爆音沖天炮驅離，阿里曼仍頻繁在距離部落僅1、200公尺範圍內活動，讓部落居民相當恐慌。林保署為避免人熊衝突，決定介入並請部落協助捕捉。

經過10多天努力，終於在前天順利捕獲，阿里曼的健康狀況穩定，體重達112公斤，因現有收容機構的大型動物照養空間暫時飽和，林保署洽請台北市立動物園協助安置，已在前天傍晚安全送抵。

花蓮分署副分署長朱懿千表示，抓捕黑熊能讓族人安心過年，尤其阿里曼是成年公熊，更是屢犯，如果攻擊人後果不堪設想。