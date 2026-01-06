台灣六都13處「假日輕急症中心」冷清 醫界促退場

我的頻道

記者沈能元／台北6日電
衛福部去年11月2日啟動六都13處「周日及國定假日輕急症中心」，但就診人數低迷；圖為台北市立聯合醫院林森院區。(本報資料照片)
衛福部去年11月2日啟動六都13處「周日及國定假日輕急症中心」，但就診人數低迷；圖為台北市立聯合醫院林森院區。(本報資料照片)

為緩解急診壅塞，衛福部去年11月2日啟動六都13處「周日及國定假日輕急症中心」（UCC），然就診人數持續低迷，台北市醫師職業工會昨表示，台北、新北5處UCC看診人數極低，平均每小時收治1名患者，未能減輕附近醫院急診負擔，不符成本，應研擬退場機制。

健保統計，去年11月至今，全國13處UCC於假日一整天看診人數僅350人，台北市醫師職業工會理事長陳亮甫表示，這數字遠低於一間急救責任醫院一天看診人數，台北、新北5處UCC看診人數更低，有些一整天下來收治輕症患者還不到10人。

依據UCC規範人員薪資，每天人事成本高達12萬元(台幣，下同，約3800美元)，全國13處約156萬元，扣除民眾部分負擔也至少支出150萬元。若這350名輕症患者至醫學中心急診就醫，健保支出約30至50萬元，相較之下，UCC成本就高出3至5倍。

陳亮甫點出UCC成效不彰三大關鍵原因，首先醫院急診與UCC就醫費用落差不大，對於患者來說，至UCC就醫，並無誘因。其次，台北、新北市等都會區，民眾於周末或國定假日仍可找到基層診所就醫；再者，UCC位置與最壅塞的醫學中心（如台大、林口長庚）急診仍有段距離，民眾擔心如到UCC再被轉診到大醫院「白跑一趟」，不如直衝醫學中心急診。

陳亮甫建議，現有的13處UCC應設置目標值，若無法達成預期成果，及時退場，另尋其他場址；政府另考慮設置院前諮詢管道，民眾可透過線上或電話諮詢方式，了解自己可至UCC就醫，無須直奔急診。

