台網紅「晚安小雞」將從柬埔寨出獄 1原因恐遣送大陸

記者林怡秀、陳穎／台北6日電
台灣直播主「晚安小雞」(左)在柬埔寨落網，入獄近2年。(取材自臉書柬中時報)
台灣直播主「晚安小雞」(左)在柬埔寨落網，入獄近2年。(取材自臉書柬中時報)

網紅「晚安小雞」當初因為自導自演綁架案，遭柬埔寨警方逮捕入獄，如今過了快2年，晚安小雞的刑期即將屆滿，現傳出由於柬埔寨不承認台灣是獨立國家，因此晚安小雞出獄後恐將面臨遣送到大陸的窘境。

晚安小雞2年前在柬埔寨西哈努克省當地拍片，自導自演遭到綁架，他在直播中謊稱自己遭到毆打，隔天開播還上演追逐戲碼，造成社會恐慌，荒唐行徑惹怒當地政府，在警方介入調查後被依法送辦，遭判處2年有期徒刑，消息傳回台灣，引發軒然大波，據柬埔寨當地媒體「柬中時報」引述西港監獄局消息指出，晚安小雞再過40多天就將期滿出獄，因為柬埔寨並不承認台灣是國家，所以晚安小雞出獄後有可能會被遣返到大陸，目前相關單位尚未對此公開說明，但晚安小雞的未來動向也備受關注。

去年10月藝人薔薔（林嘉凌）趁到柬埔寨旅遊，特地申請探監與他會面。薔薔表示，雖然兩人素未謀面，但基於同是台灣人，決定前往探視。經多方牽線與嚴格安檢後，終於在會客室與晚安小雞見面。她透露，對方精神狀況不錯，已經適應獄中生活。晚安小雞笑說，自己與四、五十人同住一間牢房，每天早上6時起床、晚上9時就寢，固定唱國歌、做早操、看書學英文。

談到剛入獄時的情況，晚安小雞苦笑回憶：「第一天想裝鎮定，結果太囂張被揍，第二天就學乖了。」他表示，出獄後仍想繼續做探險、直播，甚至籌備拍電影，自嘲「我很會演好不好！」希望以自身經驗提醒粉絲不要輕易冒險。對於薔薔遠赴探監，他感動直呼：「真沒想到，台灣還有人記得我！」

