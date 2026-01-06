台股5日破3萬點 但逾7成個股下跌 散戶嘆沒台積吃不到紅

台股站上3萬點，台積電5日盤中最高漲至1695元，終場收在1670元，上漲85元，貢獻大盤約680點。(記者陳易辰／攝影)

台積電 、聯發科等大型電子權值股帶頭領漲，台股 昨天大漲755點，指數站上3萬點大關，寫下3萬105點的新篇章。昨上市公司僅277家上漲，下跌家數達760家，意即超過七成個股下跌，形成「指數創高、個股哀鴻遍野」強烈反差。

台股今年前兩個交易日接連突破「29K」、「30K」，幾乎都來自台積電的貢獻。台積電昨漲85元(台幣，下同)，收在1670元新天價，貢獻大盤約680點，成為典型「拉積盤」。目前1947家上市櫃公司，僅約35%、684家股價在年線之上，6成5的公司股價仍低於年線。法人指出，許多操作中小型股的投資人對3萬點大關「無感」，甚至是「賺了指數、賠了價差」。有散戶直言，面對高點，追高與觀望心態交織，想買買不起，投資焦慮也隨之浮現，事實就是「沒有台積電，完全沒有吃到紅。」

台股昨盤中最高大漲990點，來到3萬0339點，再創盤中新高價，終場上漲755點為史上第6大漲點。昨天總成交金額高達8007億元，史上首度超過8000億元，也創新高；上市櫃公司市值也來到105.45兆元新高點。

CMoney統計，台股加權指數在1989年6月19日首度站上1萬點，2024年3月21日才站上2萬點，耗時8972個交易日。從2萬點到3萬點則花了437個交易日，主要推力是以台積電為首的AI 概念股。

分析師指出，台股昨天資金幾乎都流到大型電子權值股，電子類股占大盤成交金額比重超過75%，雖激勵加權指數走揚，櫃買指數卻下跌0.85%，終結日線連9紅。

股民蔡小姐說，這一波真正有賺到錢的多半是持有台積電或0050、0056等指數型商品的投資人，她有朋友只有一張台積電，賺一波心情大好，霸氣喊出過年要送朋友禮盒，是「幾家歡樂、幾家愁」。

蔡小姐語氣無奈地說，自己手上的股票多半套很久，「久到幾乎忘了它們的存在」，在這波行情中沒有台積電，根本吃不到指數紅利。

投資客陳小姐指出，雖然大盤站上3萬點，但實際上是台積電一枝獨秀，散戶根本買不起，不少科技股並未跟漲，傳產股表現更是疲弱，僅金融股相對持平、仍可續抱，「指數破3萬，看起來很熱鬧，但好像跟多數散戶沒有太大關係」。

市場人士分析，指數過度集中並非健康現象，反映產業發展與資金配置的不均衡。近兩年台股表現高度「沾AI就強」，但傳統產業股價往下探，形成「指數很熱、很多股票很冷」的矛盾。

第一金投顧董事長黃詣庭說，台股仍有高點可期，但短線急漲，已出現均線乖離，需防範漲多回檔；華南投顧董事長呂仁傑也建議投資人要留意獲利回吐賣壓。台新新光金控首席經濟學家李鎮宇說，美國情況也差不多，漲勢分配不均並非台灣獨有。

國安基金執行秘書阮清華說，目前AI、高速運算熱潮，台灣站在對的一方，產業未來發展好；國安基金尊重市場，不會壓抑台股，退場與否則由委員會決議。

民進黨立委李坤城說，台積電對台股貢獻很大，要避免「一個人的武林」。阮清華表示，政府希望產業平衡，現在有點產業兩極化味道，盼協助相對傳統的產業升級。