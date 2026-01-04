法規加嚴 新北嚴重超速違規暴增5倍

交通部修正嚴重超速標準，但測速器拍到的嚴重超速違規件數反而大躍升，引發速限與執法爭議。(記者葉信菉／攝影)

交通部2023年6月修正「嚴重超速」標準，從原先「超過速限60公里」加嚴至「超過40公里」即屬違規，但新北市警方發現，嚴重超速違規案件非但不減，反而大躍升，去年1到12月初總件數是修法前2022年的5.38倍，也引發道路速限與執法爭議。

陽明交通大學運輸與管理學系教授王晉元指出，嚴重超速已屬相當危險的駕駛行為，近年嚴重超速案件數暴增，與修改標準有直接關係，不代表民眾駕駛行為突然變得更危險，而是過去就存在的高速行為，在新制下被納入嚴重超速範圍。

王晉元說，從交通事故鑑定與研究經驗來看，重大事故中因車速過快導致反應時間不足、煞停不及的比率逾5成，速度確實是重要事故成因之一。但他也認為，部分道路速限可能因早年設計背景不同，未隨道路條件改善後同步檢討提高。

交通部則表示，2024年超速違規案件共計292.5萬件，換算人數僅占整體駕駛人數9.5%，顯示「超速違規是少數人的行為」。當道路經工程改善後，也會依據新的道路幾何條件，重新核算速限。

新北市警局交通大隊表示，近年嚴重超速案量增多，交通部2023年6月30日把嚴重超速標準提高為超過40公里即屬違規，原以為駕駛人更有警戒心，未料，2022年嚴重超速案量僅751件，修法過後2023年暴增到3058件，2024年高達5096件，2025年到12月初已有4045件。

嚴重超速代價很大，要罰1萬2000元（台幣，下同，約380美元）至3萬6000元，最痛其實是吊扣汽車牌照6個月，對生計、代步影響大，曾有醫師舉證他是回醫院搶救人命嚴重超速，才如願撤銷罰單 。

因嚴重超速遭吊扣牌照的張男說，上班須改租車 、向朋友借車，增加不少成本；他不反對加嚴取締標準，問題在部分道路速限與實際道路條件不符，例如筆直、車道寬敞、彎道不多的3、4線道路，速限卻僅50或60公里。挨罰後，開車反而更在意「有沒有測速照相」，而非單純注意行車安全。

交通大隊指出，嚴重超速離譜案例不少，近年最嚴重1件在林口區台61線往八里方向，限速90公里路段測得1輛轎車飆速196公里，連警員也錯愕。