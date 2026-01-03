我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…「最好小心點」

一杯酒下肚就臉紅？「亞洲臉紅症」藏健康風險

寒流吃鍋防氣爆 消防局火調官揭「卡式爐3大致命雷區」

記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府消防局提醒，操作不當的小小卡式爐，恐怕一瞬間就會從「暖心神器」變成「危險炸彈」。（取材自嘉市消防局臉書）
嘉義市政府消防局提醒，操作不當的小小卡式爐，恐怕一瞬間就會從「暖心神器」變成「危險炸彈」。（取材自嘉市消防局臉書）

寒流來襲，不少民眾選擇在家煮火鍋、羊肉、薑母鴨取暖，卡式爐成了餐桌上的必備工具。不過，台灣嘉義市政府消防局提醒，操作不當的小小卡式爐，恐怕一瞬間就會從「暖心神器」變成「危險炸彈」。火災調查官指出，日前北部發生疑似卡式爐氣爆事故，玻璃震碎、青年受傷，類似案例冬季特別常見。從實務調查經驗來看，現場最常出現三大致命錯誤。

首先是「鍋具過大」。不少租屋族隨手拿大鍋上爐，卻忽略鍋底若覆蓋到瓦斯罐槽蓋，熱氣反射會導致瓦斯罐過熱、壓力暴增，極可能引發爆炸。第二是「兩台卡式爐並排使用」，聚餐人多時為求快速加熱，反而讓熱氣互相蓄積，中間的瓦斯罐最先撐不住。第三則是在不平穩的摺疊桌或地毯上煮食，爐具翻倒後液態瓦斯外洩，往往造成瞬間擴大燃燒。

消防局提供選購與使用重點，提醒民眾購買卡式爐務必認明「CNS國家檢驗標章」，並優先選擇磁吸式設計，避免瓦斯罐未對準造成微漏。用餐結束後，瓦斯罐一定要取出，與爐具分開收納，切勿插著就睡。此外，冬季室內空間多半較為密閉，使用卡式爐時務必保持開窗通風，避免一氧化碳中毒或瓦斯蓄積。消防局呼籲，跨年團聚要暖也要安全，留意這些保命細節，才能平安迎接新的一年。

跨年

上一則

台灣「矽盾」因晶片製造外移 面臨瓦解風險

延伸閱讀

乍看無害 加州最富郊區 暗藏奪命道 已多人殞命

乍看無害 加州最富郊區 暗藏奪命道 已多人殞命
湯米李瓊斯34歲愛女驚傳飯店身亡 死因待釐清

湯米李瓊斯34歲愛女驚傳飯店身亡 死因待釐清
南加最富郊區步道 暗藏奪命懸崖

南加最富郊區步道 暗藏奪命懸崖
聖荷西推高階緊急醫療收費制 費用由保險承擔

聖荷西推高階緊急醫療收費制 費用由保險承擔

熱門新聞

Newtalk新頭殼今天公布最新民調指出，4位參選人賴瑞隆、邱議瑩、許智傑和林岱樺，對上藍營戰將柯志恩皆勝出；無論在對比式、互比式民調中，賴瑞隆都居領先。圖／Newtalk新頭殼提供

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

2025-12-30 13:30
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
台灣發生規模7.0地震，圖為台北一處高樓感受強烈。(讀者提供)

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

2025-12-27 10:18
兩岸示意圖。（AI生成）

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

2025-12-29 06:10
國民黨前立委蔡正元。(本報系資料照)

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

2025-12-31 08:53
長榮航空示意圖，非新聞當事客機。(本報系資料照)

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

2025-12-28 10:12

超人氣

更多 >
搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗

華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗
2026年4星座運勢翻盤 天蠍遇靈魂伴侶、他在職場如魚得水

2026年4星座運勢翻盤 天蠍遇靈魂伴侶、他在職場如魚得水
Meta新華裔明星高管汪滔 遭AI先驅批沒經驗

Meta新華裔明星高管汪滔 遭AI先驅批沒經驗