快訊

川普出手了？委內瑞拉首都深夜傳多處爆炸 部分市區停電

全球首個個人機器人 中製啟元Q1亮相 小巧可收進背包

傳黃仁勳本月訪台 邀供應鏈吃「兆元宴」

台灣新聞組／台北3日電
輝達執行長黃仁勳傳1月將訪台，宣布輝達台灣總部在台興建、簽約事宜。（路透）
市場傳出輝達執行長黃仁勳將於1月訪台參加輝達台灣尾牙，訪台兩大行程包括與台北市長蔣萬安同框，宣布輝達台灣總部在台興建、簽約事宜；以及邀請台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里及副董事長梁次震、緯創董事長林憲民等輝達生態系重要合作夥伴，再現「兆元宴」。

黃仁勳去年底旋風訪台，離開時已經強調，將在農曆年前回到台灣，和輝達台灣員工一起尾牙。近期市場已傳出輝達台灣總部簽約儀式可望在農曆年前完成，黃仁勳將與蔣萬安共同參加，並宣布更多後續合作訊息。蔣萬安昨日表示，相關行程安排，會跟輝達持續聯繫和溝通。

另外，市場點名包括魏哲家、劉揚偉、林百里、梁次震、林憲民、緯穎董事長暨策略長洪麗甯、和碩集團董事長童子賢、仁寶董事長陳瑞聰等大咖將是黃仁勳的座上客。被點名的公司昨日都低調不予回應，僅稱若有受邀、不會缺席。

本次黃仁勳訪台時間點也接近電子代工大廠的旺年會期間，黃仁勳是否有機會出席代工大廠的旺年會、發驚喜紅包，成為業界津津樂道話題。

超人氣

