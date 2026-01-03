我的頻道

川普出手了？委內瑞拉首都深夜傳多處爆炸 部分市區停電

全球首個個人機器人 中製啟元Q1亮相 小巧可收進背包

75歲陳建仁掌中研院 挨批未世代交替

台灣新聞組／台北3日電
總統府2日發布總統令，特任前副總統陳建仁為中研院第13任院長，任期自今年6月21日至2031年6月20日。（本報資料照片）
現任中央研究院長廖俊智任期今年6月屆滿，總統府昨天發布總統令，特任前副總統陳建仁為中研院第13任院長，任期自今年6月21日至120年6月20日止。

朝野都認為，這項人事在預料之中；藍委表示，陳建仁未來的挑戰在「政治」；綠委說，陳建仁學術與專業獲得肯定，民眾可以期待陳所帶領的中研院。

中研院院長遴選，是依「中央研究院院長遴選辦法」相關規定組成獨立運作的院長遴選委員會進行遴選事宜。去年12月13日第25屆評議會第五次會議中，依法選出排序前3名的院長候選人，呈請總統遴選。據了解，當時3名人選排序分別為陳建仁、中研院副院長周美吟與中研院院士朱敬一。

總統府昨發布總統令，特任陳建仁為中研院第13任院長。中研院表示，陳建仁對世界公共衛生發展貢獻卓著，學術聲譽享譽國際，也長期投入國家公共事務與科技行政工作，致力穩定施政、推動科技創新與公共治理。

陳建仁畢業於台灣大學動物學系，為美國約翰霍普金斯大學流行病學博士。曾任教於台大公共衛生學院，並擔任國科會主委、衛生署長、行政院長、副總統等職務。

國民黨立委李彥秀表示，任命陳建仁擔任中研院長，原就是意料中的結果。陳建仁是中研院院士，也擔任過副總統，學術地位與行政歷練足以堪任院長。陳建仁未來的挑戰仍在「政治」，陳原本謙和的形象，在擔任行政院長一年半期間變身為「戰狼」，具有鮮明而攻擊性的政治色彩，接下來陳建仁能否團結中研院，讓院務煥然一新，是觀察的重點。

國民黨立委萬美玲表示，中研院近3任院長，包含李遠哲、翁啟惠到現任廖俊智院長，都是58歲接任院長，現在卻由即將滿75歲的陳建仁擔任，恐怕與「前瞻、世代交替」的作法背道而馳；呼籲陳建仁應拋開政治，回歸學術專業。

民眾黨立委林國成指出，中研院長早就內定是陳建仁，其他兩位候選人本來就是陪榜，賴清德總統要用的人哪次不行？但他表示，中研院是學術單位，且陳建仁學經歷豐富，擔任院長不太會有爭議。

民進黨團書記長陳培瑜表示，國人對陳建仁的專業有高度信任，陳建仁當過副總統跟行政院長，但在學術界時間更長，也有國際上的成就，國人可期待陳建仁帶領的中研院。

中研院士陳培哲則對新院長「沒有期許」。他說，學術界原本應是在媒體外制衡政府很重要的力量，應該監督政府，但這次中研院之前提出的三位新院長候選人，都是政治性格而非學術性格，沒法扮演學者理應監督政府的角色。

「這已違背中研院一開始的獨立精神。」陳培哲說，他惋惜中研院院長應有的知識分子風骨已多年不存，再度呼籲各界應積極討論中研院存廢。

中研院院士梁賡義與陳建仁同屬公衛領域，彼此熟識。他表示，期待陳建仁身為中研院新院長，能扮演總統府最高科學顧問角色，引領台灣科研更上一層樓的發展，也期待中研院未來與國衛院有更多互動，彼此互補加乘。

一位人文社科組研究人員表示，人文社科經費長年只是理工及生命科學的零頭，前者常只有幾十萬元台幣，後者動輒拿上億，雖然兩者狀況確實不同，還是希望新院長多支持人文。

陳建仁

