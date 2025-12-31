華航、長榮航年終獎金6個月起跳 星宇員工羨慕

我的頻道

記者黃淑惠／台北31日電
華航人年終獎金有望創新高，華航將於1月9日跟華航工會協商。（本報資料照片）
華航人年終獎金有望創新高，華航將於1月9日跟華航工會協商。（本報資料照片）

台灣航空業2025年營運繳出佳績，年終獎金也將陸續揭曉，今年航空業發放年終獎金的榜首有望由華航拿下，據悉，華航平均年終獎金是6.6個基數另加計獎金，長榮航將發出6.5個月，星宇航空則將發放一個月。

華航將於明年1月9日跟華航工會協商年終獎金政策，由於華航前三季的獲利數字還優於去年，推測今年年終獎金不會比去年差，最少應是平均6.6個基數加計獎金。

另外，目前已知華航與星宇及長榮航在新的年度都將有調薪政策，華航、星宇平均調幅3%起，長榮航則是非主管職調薪2500元（台幣，下同，約80美元）。

長榮航每年都是12月底公布年終獎金政策，該公司前三季每股純益（EPS）達3.43元，為史上次高紀錄，推估即將要發的年終獎金應該僅次於去年度的七個月，以獲利數字來推估年終獎金平均應有6.5個月。

華航集團在航空客、貨運雙好加持下，累計前三季營收再創新猷、達1549.29億元（約49.5億美元），年增2.62%，累計稅後純益達122.5億元（約3.9億美元），年增8%，每股純益1.81元也是新紀錄。這樣的獲利成績，使得即將要公布的年終獎金也出現想像空間。

華航總經理陳漢銘曾經給員工一封鼓勵的信，希望所有華航人一起攜手，持續擦亮華航這塊金字招牌。秉持穩健布局的策略，透過聯航合作擘劃綿密航網，強化樞紐優勢，拓展轉運商機，打造航空聯盟新局，以新世代機隊引進與跨界合作為雙引擎，推動客貨運合力成長。華航集團累計前11個月合併營收1902.96億元（約60.8億美元），較去年同期增加2.63%，再度寫下歷史新高紀錄，全年也有望再創佳績。

星宇航空已先行公布年終獎金，昨天也發給員工一封信，說明年終獎金發一個月的考量。有員工在社群網站上指出「今晚收到執行長的一封信公司內群都炸掉」不少員工都傳達沮喪的心情。

針對此事星宇航空指出，考量今年整體營運環境變數較多，客運表現與去年相比有所差異，公司在審慎評估整體營運與未來布局後，發放年終獎金一個月，整體調薪幅度約3%。公司期許在穩健經營與持續投資並進的前提下，逐步提升營運成果與獲利能力，進而與全體同仁共享經營成果，攜手邁向下一階段的成長。

星宇進一步表示，在全體同仁持續努力下逐漸擴張，目前機隊數達29架、航線布局共35條，並規畫明年陸續引進14架新機，提前展開相關前置作業與營運準備，為加速達成規模經濟及長期發展奠定基礎，期望明年業績能更上層樓。

華航 長榮 星宇航空

台移民署人臉辨識爆陸製 內政部：全面停用

新聞評論／賴清德應速重提大法官 解憲政死結

