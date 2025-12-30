丟臉到馬來西亞 台人氣貝果店遭跨海踢爆「盜用照片」急刪

馬來西亞「JOJA Bagels & Coffee」發文，指出台北「DOUBLEO’S Bagels CAFE’」截圖盜用自家的產品照。貝果示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Lucie Liz）

網美貝果店又出事？馬來西亞的人氣貝果店「JOJA Bagels & Coffee」近日於社群平台Threads 發文，指出台北「DOUBLEO’S Bagels CAFE’」直接截圖盜用自家的產品照。對此，「DOUBLEO’S Bagels CAFE’」也直接回應「這邊向店主您鄭重道歉，平台圖片當下也均已全刪除。」不過網友們都不買單，紛紛表示要拒買抵制。同時DOUBLEO’S Bagels CAFE’也被網友起底，該店過去曾因員工女兒表示店內貝果烤焦，因此解僱該名員工。

▲ 影片來源：Threads＠JOJA Bagels & Coffee（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

「DOUBLEO’S Bagels CAFE’」在天母、士林各有一間分店，店內提供多種口味的貝果產品，獲得不少消費者青睞。但是近日馬來西亞的「JOJA Bagels & Coffee」在社群平台發文，列舉自家與DOUBLEO’S的產品照片，兩者一模一樣。JOJA Bagels也指出「右是我們團隊自己拍攝的產品圖，請問台北的這家貝果店是。。。是直接截圖盜用的概念？？？」

隨著文章發布，網友們紛紛表達不滿。而台灣業者也跳出來留言，指出「這邊向店主您鄭重道歉，平台圖片當下也均已全刪除。」不過網友們均不接受，留言表示「不解釋一下為什麼盜圖嗎？」、「哇！該不會整張Menu都是盜圖吧？！」、「建議倒閉」、「連演都乾脆不演了」、「照片是2022年的，已經用了三年」

對於網友的回應，業者也留言「即使說明理由還是屬於狡辯的，事實我真的用了店家圖片造成傷害，真誠想致歉聲明給店主」不過網友們對此回應，表示「被抓到才在道歉」、「你以為你還是個孩子嗎」、「可以抵制了 太誇張了吧」

除此之外，網友還找出新聞爆料，DOUBLEO’S Bagels CAFE’除了此次盜用照片，今年7月時，店內一名女性員工的女兒在購買該店的產品回家後，發現貝果內側烤焦。透過母親轉達給業主之後，業主卻質疑她事後回家多做措施，導致貝果烤焦。此事件在網路發酵之後，業者又以毀壞店家名譽為由，解僱該名員工，當時再度引起後續爭議。