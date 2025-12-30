我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約新年凌晨氣溫徘徊在冰點上下 留意航班異動

解放軍公布對台發射多枚火箭畫面 聲稱「全部命中」

丟臉到馬來西亞 台人氣貝果店遭跨海踢爆「盜用照片」急刪

記者陳睿中／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬來西亞「JOJA Bagels & Coffee」發文，指出台北「DOUBLEO’S Bagels CAFE’」截圖盜用自家的產品照。貝果示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Lucie Liz）
馬來西亞「JOJA Bagels & Coffee」發文，指出台北「DOUBLEO’S Bagels CAFE’」截圖盜用自家的產品照。貝果示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Lucie Liz）

網美貝果店又出事？馬來西亞的人氣貝果店「JOJA Bagels & Coffee」近日於社群平台Threads發文，指出台北「DOUBLEO’S Bagels CAFE’」直接截圖盜用自家的產品照。對此，「DOUBLEO’S Bagels CAFE’」也直接回應「這邊向店主您鄭重道歉，平台圖片當下也均已全刪除。」不過網友們都不買單，紛紛表示要拒買抵制。同時DOUBLEO’S Bagels CAFE’也被網友起底，該店過去曾因員工女兒表示店內貝果烤焦，因此解僱該名員工。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

▲ 影片來源：Threads＠JOJA Bagels & Coffee（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

「DOUBLEO’S Bagels CAFE’」在天母、士林各有一間分店，店內提供多種口味的貝果產品，獲得不少消費者青睞。但是近日馬來西亞的「JOJA Bagels & Coffee」在社群平台發文，列舉自家與DOUBLEO’S的產品照片，兩者一模一樣。JOJA Bagels也指出「右是我們團隊自己拍攝的產品圖，請問台北的這家貝果店是。。。是直接截圖盜用的概念？？？」

隨著文章發布，網友們紛紛表達不滿。而台灣業者也跳出來留言，指出「這邊向店主您鄭重道歉，平台圖片當下也均已全刪除。」不過網友們均不接受，留言表示「不解釋一下為什麼盜圖嗎？」、「哇！該不會整張Menu都是盜圖吧？！」、「建議倒閉」、「連演都乾脆不演了」、「照片是2022年的，已經用了三年」

對於網友的回應，業者也留言「即使說明理由還是屬於狡辯的，事實我真的用了店家圖片造成傷害，真誠想致歉聲明給店主」不過網友們對此回應，表示「被抓到才在道歉」、「你以為你還是個孩子嗎」、「可以抵制了 太誇張了吧」

除此之外，網友還找出新聞爆料，DOUBLEO’S Bagels CAFE’除了此次盜用照片，今年7月時，店內一名女性員工的女兒在購買該店的產品回家後，發現貝果內側烤焦。透過母親轉達給業主之後，業主卻質疑她事後回家多做措施，導致貝果烤焦。此事件在網路發酵之後，業者又以毀壞店家名譽為由，解僱該名員工，當時再度引起後續爭議。

Threads

上一則

台中新光三越氣爆5死 總店副理、台中店長等13人涉過失致死遭起訴

下一則

賴清德 : 中共近期頻繁升高軍事壓力 絕非負責任大國應有作為

延伸閱讀

泰柬中外長雲南會晤 學者：中國以雙邊關係操作調停

泰柬中外長雲南會晤 學者：中國以雙邊關係操作調停
全球百大美女揭曉 Rosé奪冠BP全上榜 乳神史威尼第2

全球百大美女揭曉 Rosé奪冠BP全上榜 乳神史威尼第2
大馬前首相納吉弊案 洗錢等25罪名成立被判刑15年

大馬前首相納吉弊案 洗錢等25罪名成立被判刑15年
南加主流商圈聖誕節冷清清 華人商圈人氣旺

南加主流商圈聖誕節冷清清 華人商圈人氣旺

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
台灣發生規模7.0地震，圖為台北一處高樓感受強烈。(讀者提供)

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

2025-12-27 10:18
陸軍官校校長譚芳榮少將（圖右）接待訪賓，身穿的「艾森豪夾克」、衣領配戴瓜地馬拉「榮譽少將」領飾及胸前國外參訪、受訓紀念章，引發網路討論。圖／陸軍官校臉書粉專

「艾森豪夾克」復活 台陸軍開放全軍官兵訂製

2025-12-24 11:51
兩岸示意圖。（AI生成）

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

2025-12-29 06:10
立法院日前三讀通過停砍年金法案，行政院研擬「副署不執行」，並聲請釋憲。全教產前理事長黃耀南呼籲行政院應該要依法行事，否則退休公教人員不排除上街頭抗爭或提告政府違法。(聯合報系資料照片)

台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭

2025-12-25 21:20
長榮航空示意圖，非新聞當事客機。(本報系資料照)

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

2025-12-28 10:12

超人氣

更多 >
自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大
習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩